Трамп назвал недостоверной информацию в книге Гришэм про поведение Путина

Вашингтон, 29 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал книгу экс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о ее работе в американской администрации.

Республиканец заявил, что в книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» содержится недостоверная информация. По его словам, Гришэм рассказывает обидные вещи, получая за это деньги от «леворадикальных издательств».

Так, в книге описана встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в 2019 году на полях саммита G20. По словам автора, тогда российский лидер «намеренно кашлял», якобы пытаясь спровоцировать известную боязнь микробов собеседника.