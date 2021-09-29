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Трамп назвал недостоверной информацию в книге Гришэм про поведение Путина
Политика
Трамп назвал недостоверной информацию в книге Гришэм про поведение Путина
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 29 сентября. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал книгу экс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о ее работе в американской администрации.

Республиканец заявил, что в книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» содержится недостоверная информация. По его словам, Гришэм рассказывает обидные вещи, получая за это деньги от «леворадикальных издательств».

Так, в книге описана встреча Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая состоялась в 2019 году на полях саммита G20. По словам автора, тогда российский лидер «намеренно кашлял», якобы пытаясь спровоцировать известную боязнь микробов собеседника.

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сша трамп гришэм
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