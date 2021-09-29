Политические партии Туниса создали новую антиправительственную коалицию

Тунис, 29 сентября. Несколько политических партий Туниса объявили во вторник о формировании координационной группы, отвергающей введенные президентом Каисом Саидом «исключительные меры», которые, по их мнению, ввергнут страну в хаос и состояние гражданской войны.

С таким заявлением организации выступили на совместной пресс-конференции в столице. В новый блок вошли движения «Демократическое течение», представленное 22 местами в бездействующем парламенте, «Горизонты Туниса», Республиканская партия и «Демократический альянс за труд и свободы».

С 25 июля Саид принял ряд исключительных мер, в том числе приостановку работы законодательного совета, снятие неприкосновенности с депутатов, упразднение органа по контролю конституционности законов и некоторые другие.

Целью вновь созданного объединения является «поддержка всех путей реформ и достижение политической стабильности и социальной справедливости в Тунисе», говорится в заявлении генерального секретаря одной из партий Гази Шаваши. Формируемый альянс получил название «Координация демократических сил».

Для выполнения своих задач коалиция намерена предпринять ряд политических и полевых действий. Процесс перехода к демократии в Тунисе начался после свержения в 2011 году режима прежнего президента Зина аль-Абидина бен Али в результате народной революции, волной прокатившейся по всей стране.

«Саид на целых два месяца оставил государство в состоянии запущенности и полного паралича», — добавил Шаваши в своем выступлении.

По его словам, приоритетными задачами главы республики являются «не борьба с коррупцией и улучшение условий жизни тунисцев, а, скорее, консолидация власти и внесение поправок в конституцию». Он призвал также к срочному проведению новых выборов, чтобы «избежать сложившегося кризиса, не имеющего аналогов в истории страны».

«Мы придерживаемся демократии и не примем конституцию, адаптированную к президенту», — добавил со своей стороны генеральный секретарь Республиканской партии Иссам аш-Шабби.

В то же время глава движения «Горизонты Туниса» Фадель Абдель Кафи сказал на пресс-конференции, что «коалиция четырех организаций верит в революцию и в необходимость присутствия партий на политической арене».