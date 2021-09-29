Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 20:21
20:15
Политика
Глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях Парижа и Вашингтона
20:03
Армия
Баранец: КНДР разработала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8» с зарубежной помощью
20:01
Политика
Внук Героя Советского Союза осквернил памятник Красной армии. Колонка Владимира Тулина
20:00
Общество
Паломничество Арбаин в Ираке привело к гибели тонн рыбы
19:59
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не скрывает от детей правду об отце
19:58
Происшествия
Родственники погибших и раненых при взрыве в Бейруте устроили митинг
19:57
Хорошие новости России
Виртуальный ядерный реактор поможет российским студентам в обучении
19:55
Общество
Неизданный альбом Дэвида Боуи выпустят почти через шесть лет после его смерти
19:53
Общество
Дагестан попросит Генпрокуратуру проверить качество поставляемого топлива и света
19:52
Политика
Руководитель RT DE и Ruptly указала на двойные стандарты по отношению к СМИ на Западе
Все новости

Политические партии Туниса создали новую антиправительственную коалицию
Весь мир
Политические партии Туниса создали новую антиправительственную коалицию
flickr.com  /  Elliott Brown

Тунис, 29 сентября. Несколько политических партий Туниса объявили во вторник о формировании координационной группы, отвергающей введенные президентом Каисом Саидом «исключительные меры», которые, по их мнению, ввергнут страну в хаос и состояние гражданской войны.

С таким заявлением организации выступили на совместной пресс-конференции в столице. В новый блок вошли движения «Демократическое течение», представленное 22 местами в бездействующем парламенте, «Горизонты Туниса», Республиканская партия и «Демократический альянс за труд и свободы».

С 25 июля Саид принял ряд исключительных мер, в том числе приостановку работы законодательного совета, снятие неприкосновенности с депутатов, упразднение органа по контролю конституционности законов и некоторые другие.

Целью вновь созданного объединения является «поддержка всех путей реформ и достижение политической стабильности и социальной справедливости в Тунисе», говорится в заявлении генерального секретаря одной из партий Гази Шаваши. Формируемый альянс получил название «Координация демократических сил».

Для выполнения своих задач коалиция намерена предпринять ряд политических и полевых действий. Процесс перехода к демократии в Тунисе начался после свержения в 2011 году режима прежнего президента Зина аль-Абидина бен Али в результате народной революции, волной прокатившейся по всей стране.

«Саид на целых два месяца оставил государство в состоянии запущенности и полного паралича», — добавил Шаваши в своем выступлении.

По его словам, приоритетными задачами главы республики являются «не борьба с коррупцией и улучшение условий жизни тунисцев, а, скорее, консолидация власти и внесение поправок в конституцию». Он призвал также к срочному проведению новых выборов, чтобы «избежать сложившегося кризиса, не имеющего аналогов в истории страны».

«Мы придерживаемся демократии и не примем конституцию, адаптированную к президенту», — добавил со своей стороны генеральный секретарь Республиканской партии Иссам аш-Шабби.

В то же время глава движения «Горизонты Туниса» Фадель Абдель Кафи сказал на пресс-конференции, что «коалиция четырех организаций верит в революцию и в необходимость присутствия партий на политической арене».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Политические партии Туниса создали новую антиправительственную коалицию
тунис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru