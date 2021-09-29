Студия Disney выпустила новый трейлер мультфильма «Энканто»

Лос-Анджелес, 29 сентября. Анимационная студия Disney показала второй трейлер своего мультфильма «Энканто», российская премьера которого запланирована на 25 ноября.

Новый трейлер анимационного проекта появился на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios. Ролик длится чуть больше двух минут и дает представление об основном сюжете «Энканто».

Главной героиней мультфильма является девочка по имени Мирабель, живущая со своей семьей в волшебном доме, который спрятан в горах Колумбии в месте под названием Энканто. Все близкие Мирабель обладают магическими способностями, например, умением исцелять или сверхсилой.

Однако у самой героини нет никакого дара. Несмотря на это, именно она становится надеждой семьи, когда ее родные лишаются своих способностей и оказываются в опасности.

Ранее студия Disney приняла решение отказаться от гибридного проката в пользу кинотеатров. Компания хочет, чтобы некоторые крупные проекты выходили на платформе Disney+ лишь через 45 дней после премьеры на большом экране.