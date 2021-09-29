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Депутат Госдумы Железняк исключил причастность России к срыву саммита ОБСЕ
Политика
Депутат Госдумы Железняк исключил причастность России к срыву саммита ОБСЕ
Официальный сайт партии «Единая Россия»

Москва, 29 сентября. США постоянно генерируют поводы, чтобы ввести очередные антироссийские санкции. Об этом заявил депутат Госдумы VII созыва Сергей Железняк.

Политик прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы причастности Москвы к срыву совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам Железняка, Соединенные Штаты постоянно пытаются приписать России причастность к инцидентам. Однако Вашингтон не может предоставить никаких доказательств высказывания, поскольку их не существуют.

Депутат добавил, что Москва не имеет никакого отношения к срыву совещания ОБСЕ по вопросам прав человека. Вашингтон специально генерирует поводы для введения очередных антироссийских санкций.

«США своей внутренней и внешней политикой давно доказали всему миру, что не имеют права называться защитником прав человека и образцом демократии. Но для того, чтобы манипулировать общественным мнением внутри страны и за ее пределами, американские политики фабрикуют вбросы о нарушениях прав человека в других странах», — отметил политик.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил информацию о возможном визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается.

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