«Аэрофлот» объявил о запуске рейсов на Кипр из Уфы и Екатеринбурга

Москва, 29 сентября. Россияне в ближайшее время смогут отправиться самолетами компании «Аэрофлот» на Кипр, следует из данных системы бронирования авиаперевозчика.

Согласно предварительной информации, компания намерена запустить самолеты из Уфы и Екатеринбурга на Кипр уже в октябре. Полеты из столицы Башкортостана в Ларнаку будут осуществляться по пятницам. Из Екатеринбурга самолеты будут отправляться по субботам.

Первый рейс «Аэрофлота» из Уфы в Ларнаку запланирован на 8 октября. Из Екатеринбурга на Кипр первый лайнер воздушной авиации вылетит уже 9 октября.

Не так давно стало известно, что российский «Аэрофлот» в девятый раз признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» на церемонии Skytrax World Airline Awards 2021. Данную премию сравнивают с «авиационным Оскаром». World Airline Awards считается главной в мире авиационной наградой, которую ежегодно присуждает британское агентство Skytrax.