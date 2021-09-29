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Глухого американца арестовали за неподчинение полиции Колорадо
Весь мир
Глухого американца арестовали за неподчинение полиции Колорадо
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Айдахо-Спрингс, 29 сентября. Полицейские из Айдахо-Спрингс арестовали глухого мужчину на четыре месяца за неподчинение их командам. Офицеры бросили его на землю и несколько раз ударили электрошоком.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Американец Брэди Мистик проехал знак «стоп» перед въездом на парковку у прачечной. Полицейские, которые были неподалеку, начали следовать за ним, в какой-то момент они перекрыли ему дорогу. Мужчина попытался спросить, в чем дело, используя язык жестов, но правоохранители без предупреждения схватили его и бросили на землю, в результате чего он ударился головой о бетон. Затем они пару раз применили электрошокер и отвезли сначала в больницу, а затем в тюрьму округа Клир-Кри, где он провел четыре месяца якобы за неподчинение. Полицейские позже провели разбирательство, но сочли действия коллег уместными.

«Инцидент был рассмотрен бывшим начальником Кристианом Маланкой, и действия офицеров были сочтены уместными», — говорится в сообщении департамента.

Спустя четыре месяца обвинения были сняты, и Мистик был освобожден. Мужчина подал в суд на офицеров, которые проводили его задержание, — Николаса Ханнинга и Элли Саммерс, а также на город Айдахо-Спрингс и Совет уполномоченных округа Клир-Кри.

Подобные случаи полицейского насилия нередко происходят в США, их расследуют различные правозащитные организации и активисты. В России ими занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних стало дело Софии Боднарчук, которую приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции за соучастие в убийстве, к которому она не имеет отношения. ФБР обратился за разъяснениями по текущему делу к высшему французскому руководству. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и планируют оказать правовую и информационную помощь Боднарчук.

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