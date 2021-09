Глухого американца арестовали за неподчинение полиции Колорадо

Айдахо-Спрингс, 29 сентября. Полицейские из Айдахо-Спрингс арестовали глухого мужчину на четыре месяца за неподчинение их командам. Офицеры бросили его на землю и несколько раз ударили электрошоком.

A Colorado man who is deaf and uses sign language to communicate says two Idaho Springs officers slammed him to the ground during an arrest despite his attempts to tell police that he could not understand their commands. https://t.co/xv0H52Hosr