Айдахо-Спрингс, 29 сентября. Полицейские из Айдахо-Спрингс арестовали глухого мужчину на четыре месяца за неподчинение их командам. Офицеры бросили его на землю и несколько раз ударили электрошоком.

A Colorado man who is deaf and uses sign language to communicate says two Idaho Springs officers slammed him to the ground during an arrest despite his attempts to tell police that he could not understand their commands. https://t.co/xv0H52Hosr — NBC News (@NBCNews) September 28, 2021

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года. Американец Брэди Мистик проехал знак «стоп» перед въездом на парковку у прачечной. Полицейские, которые были неподалеку, начали следовать за ним, в какой-то момент они перекрыли ему дорогу. Мужчина попытался спросить, в чем дело, используя язык жестов, но правоохранители без предупреждения схватили его и бросили на землю, в результате чего он ударился головой о бетон. Затем они пару раз применили электрошокер и отвезли сначала в больницу, а затем в тюрьму округа Клир-Кри, где он провел четыре месяца якобы за неподчинение. Полицейские позже провели разбирательство, но сочли действия коллег уместными.

«Инцидент был рассмотрен бывшим начальником Кристианом Маланкой, и действия офицеров были сочтены уместными», — говорится в сообщении департамента.

Спустя четыре месяца обвинения были сняты, и Мистик был освобожден. Мужчина подал в суд на офицеров, которые проводили его задержание, — Николаса Ханнинга и Элли Саммерс, а также на город Айдахо-Спрингс и Совет уполномоченных округа Клир-Кри.

Подобные случаи полицейского насилия нередко происходят в США, их расследуют различные правозащитные организации и активисты. В России ими занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних стало дело Софии Боднарчук, которую приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции за соучастие в убийстве, к которому она не имеет отношения. ФБР обратился за разъяснениями по текущему делу к высшему французскому руководству. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и планируют оказать правовую и информационную помощь Боднарчук.