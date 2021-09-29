Паломничество Арбаин в Ираке привело к гибели тонн рыбы

В этом году 16 миллионов паломников посетили гробницу имама Хусейна в Ираке, и оставили после себя горы мусора. Ежегодно тысячи речных обитателей погибают после традиционного многомиллионного шествия.

«По результатам вскрытия и предварительной экспертизы было установлено, что существует проблема загрязнения окружающей среды из-за избытка застоявшейся воды, сброшенной во время религиозной церемонии Арбаин аль-Хусейн. Количество посетителей превышает возможности мухафазы Кербела, это приводит к тому, что застоявшаяся грязная вода переполняет канализацию и реки. Из-за этого и гибнет рыба», — рассказывает ветеринар Афкар Аббас.

Исследования показали, что нашествие туристов, а именно мусор, который остается после паломников, засоряет окружающую среду. Вода в реках застаивается, рыбы начинают есть пластиковые отходы и погибают. Более того, вода в реке становится токсичной.

«Для безопасного приема гостей в провинции, к сожалению, необходима хорошая организация. Эта проблема повторяется ежегодно, потому что паломническая процессия и администрация города не могут договориться и организовать процесс. Сохранение окружающей среды — это обязанность каждого, кто обслуживает паломников», — объясняет один из организаторов мероприятий Али Муса.

Пока вопрос, кто же должен убирать мусор, остается открытым. А природа Ирака продолжает страдать.