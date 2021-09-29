Стал известен стартовый состав «Зенита» на домашний матч ЛЧ с «Мальме»

, 29 сентября. Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком объявил состав команды на матч Лиги чемпионов, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Мальме».

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме» пройдет в Санкт-Петербурге 29 сентября. В преддверии игры тренерский штаб сине-бело-голубых определил состав команды. С первых минут на поле стадиона «Газпром Арена» появятся Крицюк, Ракиций, Сутормин, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, а также Малком. Поединок группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее УЕФА на официальном сайте сообщил о назначении арбитров из Греции на матч «Зенит» — «Мальме». Игру между российским и шведским клубом обслужит бригада Тасоса Сидиропулоса.