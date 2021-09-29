Москва, 29 сентября. Израильский политолог Яков Кедми заявил о необходимости обратить внимание на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о евреях.

Ранее Гордон рассказал, что евреи якобы первыми в мире создали концентрационные лагеря и устраивали массовый террор.

По словам Кедми, журналист стал «лицом» Украины и политики главы государства Владимира Зеленского. Помимо этого, политолог напомнил об исторических документах, свидетельствующих, что участие евреев в преступлениях в отношении человека во время Второй мировой войны является «каплей в море». Кедми уточнил, что еврейский народ принимал в них участие не больше, чем кто-либо еще, передает ИА SM-News.

«По сравнению с нацисткой пропагандой это было не преступление. То, что это пропаганда на разжигание, направленная на разжигание расовой ненависти, это однозначно. Причем он практически говорит по времени накануне годовщины Бабьего Яра», — подчеркнул эксперт.

Израильский политолог заявил о необходимости обратить внимание на слова Гордона и указал, что это является далеко не первым подобным заявлением с украинской стороны. Кедми напомнил, что недавно звучали слова о том, что «евреи убивали честных украинцев», и они сегодня решили восстановить справедливость.

«В этом нет ничего удивительного. Удивительно, почему этот подонок еще ходит на свободе. Удивительно, почему на него там никто не реагирует. Он считается знаковой фигурой… Если он считается знаковой фигурой на Украине, то это — Украина. Это — лицо Украины, это лицо его, это лицо Зеленского. Они пытаются прикрыться евреями в своей антисемитской сути, в нацистской сути», — заключил Кедми.

Киев напрасно надеется, что Вооруженные силы Украины значительно окрепнут после помощи военных инструкторов США. Об этом ранее рассказал политолог, по словам которого, ВСУ лишь ослабеют после обучения от американцев.