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Экс-директор Джигурды считает уткой заявление Королевой о внебрачной дочери
Шоу-бизнес
Экс-директор Джигурды считает уткой заявление Королевой о внебрачной дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 сентября. История с внебрачной дочерью певицы Наташи Королевой вызывает массу сомнений, считает специалист по пиару Антонина Саврасова.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» удивила поклонников, рассказав в эфире шоу «Секрет на миллион», что она стала донором яйцеклетки для живущего в США друга нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Королевой, до выхода передачи об этом не знал никто из ее близких, в том числе мать Людмила Порывай и муж — стриптизер и бодибилдер Сергей Тарзан Глушко.

По мнению пиар-эксперта, певица могла использовать эту историю для привлечения внимания к своей персоне. Иначе специалист не понимает, зачем артистка рассказала о таком факте «на весь свет».

«Это очень похоже на утку. Я была директором [актера Никиты] Джигурды и знаю, как придумываются инфоповоды», — цитирует Саврасову kp.ru.

Как отметила эксперт, темы ЭКО, суррогатного материнства и донорства яйцеклеток сейчас на пике моды, поэтому Королева попала в тренд. Еще один факт, вызывающий сомнения в заявлении с внебрачной дочерью, — это любовь певицы к детям. Пиар-менеджер добавила, что мало кто способен оставить родного ребенка на воспитание другому человеку, пишет Teleprogramma.pro.

Звездный адвокат Андрей Алешкин говорил, что у Королевой есть шанс вернуть себе внебрачную дочь. По словам юриста, певице способен помочь в воссоединении с малышкой ее супруг.

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