Песков: Путин примет решение об участии в саммите G20 после уточнения всех деталей

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин примет решение об участии саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» пройдет 12 октября. Участники мероприятия планируют обсудить ситуация в Афганистане.

Песков, отвечая на вопрос о возможном участии Путина в саммите G20, отметил, что этот вопрос пока не решен. По словам пресс-секретаря главы государства, президент примет решение после уточнения всех деталей.

Ранее Владимир Путин поздравил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с 85-летием. Также глава государства отметил роль политика в формировании российско-итальянских отношений.