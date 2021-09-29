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Газовые фьючерсы вновь побили рекорд стоимости
Экономика
Газовые фьючерсы вновь побили рекорд стоимости
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Контракты на газ на европейских биржах снова растут в цене.

Фьючерсы на газ бьют очередной исторический рекорд цен. Голубое топливо выросло в цене до 1050 долларов за 1 тыс. «кубов». Соответствующими данными располагает биржа ICE.

Газовый контракт с поставкой на ноябрь в рамках нидерландского хаба TTF поднялся до 1054 долларов за 1 тыс. кубометров. Отмечается, что с начала торгового дня газ подскочил в цене на 10%.

Октябрьский фьючерс сырья при этом достиг 1051 доллара за 1 тыс. куб. м. С точки зрения старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, природный газ в перспективе может продолжать бить все новые рекорды.

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