Газовые фьючерсы вновь побили рекорд стоимости

Москва, 29 сентября. Контракты на газ на европейских биржах снова растут в цене.

Фьючерсы на газ бьют очередной исторический рекорд цен. Голубое топливо выросло в цене до 1050 долларов за 1 тыс. «кубов». Соответствующими данными располагает биржа ICE.

Газовый контракт с поставкой на ноябрь в рамках нидерландского хаба TTF поднялся до 1054 долларов за 1 тыс. кубометров. Отмечается, что с начала торгового дня газ подскочил в цене на 10%.

Октябрьский фьючерс сырья при этом достиг 1051 доллара за 1 тыс. куб. м. С точки зрения старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, природный газ в перспективе может продолжать бить все новые рекорды.