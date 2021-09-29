Мощный взрыв в городе Кисмайо на юге Сомали привел к гибели пяти человек

Кисмайо, 29 сентября. Мощный взрыв, произошедший 28 сентября в одном из ресторанов города Кисмайо на юге Сомали, унес жизни пяти мирных граждан. Еще больше человек получили ранения различной степени тяжести.

Сработавшее устройство, заложенное террористами, привело также к разрушению прилегающих к месту происшествия объектов. Силовики прибыли на место незамедлительно, однако поймать преступников не удалось. В заявлении сомалийских властей указывается, что поиск виновных продолжается, а окончательный подсчет числа жертв и повреждений пока не объявлен.

Событию предшествовал еще один теракт. Накануне вечером в результате взрыва в городе Кисмайо в районе Нижняя Джубба как минимум два человека погибли и еще семеро получили ранения. Об этом журналистам сообщил представитель службы безопасности штата Джубаленд Джама Ахмед Али. По его словам, бомбу заложили недалеко от шоссе.

«Взрывное устройство сработало в одном из ресторанов населенного пункта Фергано», — уточнил силовик.

Он добавил, что инцидент произошел на фоне операций, проводимых Сомалийской национальной армией и силами штата Джубаленд против террористических группировок, которые все еще контролируют сельскую местность в этом регионе.

В африканской стране на протяжении долгих лет продолжается конфликт между движением «Аш-Шабаб», аффилированным с организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), и бойцами центрального правительства. Боевики стремятся захватить власть в государстве и управлять им в соответствии со своей жесткой идеологией. Так, в штате Галмудуг сомалийская армия вместе с местными вооруженными силами уже более двух месяцев ведет боевые действия против бандформирований «Аш-Шабаб».