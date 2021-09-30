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Какие иностранцы не получат гражданство РФ в упрощенном порядке: мнение эксперта Бальян
Общество
Какие иностранцы не получат гражданство РФ в упрощенном порядке: мнение эксперта Бальян
Федеральное агентство новостей  / 

Минтруд РФ расширит перечень профессий для упрощенного получения гражданства РФ иностранцами. Ранее в списке было лишь 74 пункта, а теперь — 135. Так, по предложению федеральных органов власти список пополнился рядом врачебных специальностей: хирург, медсестра, педиатр, психиатр, терапевт, эпизоотолог.

В беседе с корреспондентом ФАН эксперт по миграции Антонина Бальян рассказала, что воспользоваться этим могут не все трудовые мигранты, поскольку в некоторых странах уровень образования для получения данных профессий не позволит этого сделать.

«Ситуация на рынке труда на сегодняшний день очень изменилась. Если мигранты первого поколения были старшими братьями для России, то второе поколение — это только потребительское отношение. Те, кто получал гражданство РФ, на сегодняшний день выступают не в качестве мигрантов, а в качестве работодателей. И дешевой, бесправной рабочей силы нет, потому что, получая гражданство, они зарабатывают права, а обязанностей нет. Они не клянутся в случае каких-то разногласий между государствами занимать позицию России», — рассказала собеседница ФАН.

Какие иностранцы не получат гражданство в упрощенном порядке: мнение эксперта Бальян
Невские Новости  / Ольга Костромина

Антонина Бальян подчеркнула, что иностранцы, получившие гражданство РФ, все равно остаются гражданами своей исторической родины в случае столкновения интересов.

«Сейчас профессий как таковых нет, есть навыки. За 30 лет в тех странах, откуда едут трудовые мигранты, не появилось должного образования. Если у нас с этим проблемы, то там все гораздо сложнее», — объяснила эксперт по миграции.

Бальян также добавила, что раньше, без гражданства РФ, мигранты были сборщиками тележек на рынках, а с получением документа мы видим предпринимателей в их лице.

«У них культурный код другой, если говорить о Средней Азии. Дело в том, что мы воспринимаем их не как своих, а как чужих. Это вызывает раздражение, несмотря на то что продукты питания у них качественнее, чем из Китая», — резюмировала эксперт.

Ранее стало известно, что премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов одобрил проект жилищной программы стоимостью 65 миллиардов дирхамов (чуть более 17,7 млрд долларов), который будет реализован в течение следующих 20 лет.

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