Путин: работа МКС может быть продолжена после 2024 года

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин считает возможным эксплуатацию Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

Российский лидер сообщил об этом в ходе совещания, посвященного вопросам развития космической отрасли в РФ, в том числе пилотируемой космонавтики и нового космодрома Восточный. Путин допустил использование Россией МКС после 2024 года.

«Россия должна сохранять высокий уровень надежности пусков, чтобы конкурировать в космической сфере с другими государствами», — подчеркнул Путин.

По его словам, сейчас российские специалисты прорабатывают весь комплекс вопросов, связанных с проектом создания отечественной служебной орбитальной станции. Планы развития космической отрасли нуждаются в своевременной и качественной реализации, отметил президент РФ.

Ранее стало известно о выходе Путина с двухнедельной самоизоляции и подготовке российского лидера к переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.