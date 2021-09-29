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Путин: работа МКС может быть продолжена после 2024 года

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 18:24
Технологии
Путин: работа МКС может быть продолжена после 2024 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин считает возможным эксплуатацию Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

Российский лидер сообщил об этом в ходе совещания, посвященного вопросам развития космической отрасли в РФ, в том числе пилотируемой космонавтики и нового космодрома Восточный. Путин допустил использование Россией МКС после 2024 года.

«Россия должна сохранять высокий уровень надежности пусков, чтобы конкурировать в космической сфере с другими государствами», — подчеркнул Путин.

По его словам, сейчас российские специалисты прорабатывают весь комплекс вопросов, связанных с проектом создания отечественной служебной орбитальной станции. Планы развития космической отрасли нуждаются в своевременной и качественной реализации, отметил президент РФ.

Ранее стало известно о выходе Путина с двухнедельной самоизоляции и подготовке российского лидера к переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

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