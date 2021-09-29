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Тамара Гвердцители добровольно возместила соседке ущерб от потопа

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 18:24
Общество
Тамара Гвердцители добровольно возместила соседке ущерб от потопа
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 29 сентября. Тверской районный суд Москвы прекратил производство по иску соседки Тамары Гвердцители к знаменитой эстрадной певице, сообщил ФАН пресс-секретарь суда.

Причиной гражданского иска к артистке грузинского происхождения стал потоп в квартире живущей под ней психолога Елены Фурман. Женщина, проживающая в элитном доме в центре Москвы, утверждала, что Гвердцители заливала ее несколько раз. Первый такой потоп произошел еще десять лет назад, отмечала соседка знаменитой артистки.

Иск к певице был подан от имени Виктории Фурман. Приходится ли она родственницей пострадавшей женщине, не уточняется. Тверской суд Москвы вынес постановление о прекращении производства по этому обращению 20 сентября. Причиной стал отказ истца от судебного разбирательства в связи с добровольным возмещением имущественного вреда Тамарой Гвердцители.

После очередного потопа, случившегося в этом году, Фурман заявляла, что певица отказалась компенсировать ей ущерб. По словам соседки, Гвердцители настаивала на снижении суммы возмещения. Из-за этого спора у психолога, как говорила она сама, даже возникли проблемы со здоровьем.

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