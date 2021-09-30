Супруги подстроили аварию ради ремонта за счет мэрии

Гусь-Хрустальный, 30 сентября. В Гусь-Хрустальном Владимирской области муж и жена решили незаконным образом получить с местных властей компенсацию за ДТП. Для этого они инсценировали аварию якобы из-за ямы на дороге, сообщают «Владимирские ведомости». Злоумышленники выпустили воздух из переднего колеса и сделали вид, что машина сильно пострадала после того, как попала колесом в глубокую выбоину на дороге. Потом позвонили в ГИБДД и проследили, чтобы инспекторы запротоколировали ДТП и составили акт о ненадлежащем состоянии дорог.

Для оценки ущерба и сметы ремонта мужчина предоставил специалистам подложный литой диск с повреждениями и разорванную шину. Ремонт оценили в 44 500 рублей.

После этого супруги с пакетом всех необходимых документов обратились в мировой суд. Было вынесено решение в их пользу, по которому администрация Гусь-Хрустального была обязана возместить «пострадавшим» ущерб и судебные расходы: всего около 70 тыс. рублей.

Однако получить деньги супруги не успели. Правоохранители заинтересовались этим делом, изъяли исполнительный документ и возбудили против семейной пары уголовное дело по признакам покушения на мошенничество группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимые полностью признали свою вину. Гусь-Хрустальный городской суд назначил им штраф: жене — 40 тыс. рублей, мужу — 50 тысяч.

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