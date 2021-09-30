Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 11:35
11:30
Общество
Вакцина «ЭпиВакКорона» показала эффективность в 90%
11:30
Происшествия
Силовики пришли с обысками к родителям шеф-редактору The Insider
11:27
Весь мир
США отозвали атташе из Манагуа за высокую оценку армии Никарагуа
11:22
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 30 сентября, праздники, факты, люди
11:22
Политика
Кулеба призвал реально оценивать шансы на вступление Украины в Евросоюз
11:22
Происшествия
Опубликовано видео задержания лидера неонацистской группировки во Владивостоке
11:21
Шоу-бизнес
Александр Гордон признался в эфире Первого канала, что страдает от алкогольной зависимости
11:20
Политика
Фракция «Слуга народа» запустила процедуру отставки председателя Рады Разумкова
11:19
Экономика
Энергокризис ЕС запустил волну банкротств среди британских компаний
11:18
Общество
Звуковой «террор» или искусство: какое будущее ждет уличных музыкантов Перми
Все новости

Супруги подстроили аварию ради ремонта за счет мэрии

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 11:03
Происшествия
Супруги подстроили аварию ради ремонта за счет мэрии
pxhere.com  / 

Гусь-Хрустальный, 30 сентября. В Гусь-Хрустальном Владимирской области муж и жена решили незаконным образом получить с местных властей компенсацию за ДТП. Для этого они инсценировали аварию якобы из-за ямы на дороге, сообщают «Владимирские ведомости». Злоумышленники выпустили воздух из переднего колеса и сделали вид, что машина сильно пострадала после того, как попала колесом в глубокую выбоину на дороге. Потом позвонили в ГИБДД и проследили, чтобы инспекторы запротоколировали ДТП и составили акт о ненадлежащем состоянии дорог.

Для оценки ущерба и сметы ремонта мужчина предоставил специалистам подложный литой диск с повреждениями и разорванную шину. Ремонт оценили в 44 500 рублей.

После этого супруги с пакетом всех необходимых документов обратились в мировой суд. Было вынесено решение в их пользу, по которому администрация Гусь-Хрустального была обязана возместить «пострадавшим» ущерб и судебные расходы: всего около 70 тыс. рублей.

Однако получить деньги супруги не успели. Правоохранители заинтересовались этим делом, изъяли исполнительный документ и возбудили против семейной пары уголовное дело по признакам покушения на мошенничество группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимые полностью признали свою вину. Гусь-Хрустальный городской суд назначил им штраф: жене — 40 тыс. рублей, мужу — 50 тысяч.

Ранее ФАН рассказывал о задержании бывшего работника риелторской компании. Он в течение двух лет продавал несуществующие квартиры.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Супруги подстроили аварию ради ремонта за счет мэрии
суд авария мошенничество сговор компенсация ущерб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru