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«ОВД-Инфо» и издатель «Медиазоны» Верзилов пополнили реестр иноагентов

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 18:29
Политика
«ОВД-Инфо» и издатель «Медиазоны» Верзилов пополнили реестр иноагентов
minjust.ru  /  Министерство юстиции РФ

Москва, 29 сентября. Министерство юстиции России внесло медиапроект «ОВД-Инфо»1, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова2 и главреда издания Сергея Смирнова в реестр иноагентов.

«ОВД-Инфо» включено в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, передают в министерстве. Также иноагентами признаны несколько физических лиц: в частности, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор — Сергей Смирнов. Всего реестр СМИ-иноагентов пополнился 24 строками.

Ранее сообщалось, что «ОВД-Инфо» рисковало получить статус иноагента, так как занимается политической работой и получает финансирование от иностранных организаций. Несмотря на декларируемую «нейтральность», редакция проводит прозападную политику.

1 Организация включена в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в РФ.

2 Иностранный агент.

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