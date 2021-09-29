«ОВД-Инфо» и издатель «Медиазоны» Верзилов пополнили реестр иноагентов

Москва, 29 сентября. Министерство юстиции России внесло медиапроект «ОВД-Инфо»1, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова2 и главреда издания Сергея Смирнова в реестр иноагентов.

«ОВД-Инфо» включено в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, передают в министерстве. Также иноагентами признаны несколько физических лиц: в частности, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор — Сергей Смирнов. Всего реестр СМИ-иноагентов пополнился 24 строками.

Ранее сообщалось, что «ОВД-Инфо» рисковало получить статус иноагента, так как занимается политической работой и получает финансирование от иностранных организаций. Несмотря на декларируемую «нейтральность», редакция проводит прозападную политику.

1 Организация включена в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в РФ.

2 Иностранный агент.