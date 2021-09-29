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Глава МИД Китая назвал альянс AUKUS угрозой стратегической стабильности
Армия
Глава МИД Китая назвал альянс AUKUS угрозой стратегической стабильности
wikipedia.org  /  Agencia de Noticias ANDES / CC BY-SA 2.0

Пекин, 29 сентября. Создание военного альянса AUKUS с участием США, Австралии и Великобритании может спровоцировать новый виток гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

Дипломат напомнил, что в рамках нового объединения США намерены передать Австралии технологии строительства атомных субмарин. По его словам, подобные подводные лодки являются мощным оружием, так как они способны нести ядерные ракеты.

«Действия Австралии разрушают стратегический баланс в регионе, а также превращают все ее обязательства по подписанному ею Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана в филькину грамоту», — пояснил он.

Глава МИД Китая подчеркнул, что AUKUS представляет серьезную угрозу стран Индо-Тихоокеанского региона, а также может спровоцировать новую ядерную гонку вооружений.

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сша австралия китай
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