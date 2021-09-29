Президент Туниса впервые в истории страны назначил женщину на пост премьер-министра

Тунис, 29 сентября. Глава североафриканского государства Каис Саид поручил Наджле Будан Рамадан сформировать новый кабмин, сообщает Mosaique FM. Она станет первой женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра.

Наджла Будан Рамадан родилась в 1958 году в провинции Кайруан. С 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В течение последних лет руководила реализацией ряда программ, одна из которых по линии Всемирного банка.

В конце июля национальный лидер Каис Саид освободил прежнего премьер-министра Хишама Машиши от занимаемой должности, заморозил работу парламента и снял неприкосновенность с депутатов. В сентябре президент пообещал, что в ближайшее время назначит нового главу кабмина.