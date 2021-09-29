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Скульптура тонущей головы в Испании изумляет местных жителей
Общество

Реалистичная скульптура тонущей девушки появилась в испанской реке Нервьон. 120-килограммовую скульптуру установили ночью. Она появилась неожиданно для местных жителей.

«Я немного шокирована безмятежным выражением лица скульптуры, учитывая, что во время прилива вода поднимается все сильнее, и она тонет», — поделилась впечатлениями местная жительница.

Во время приливов и отливов голова скрывается под водой и появляется на поверхности. Задумка автора в том, чтобы напомнить людям о грядущем глобальном потеплении. Художник верит, что изменения климата в руках человека. Тонущую голову девушка символично назвали «Завтра».

«Зрелище обескураживает. Сейчас прилив, однако уровень реки еще довольно низкий. Когда он поднимется, я полагаю, вода будет постепенно закрывать скульптуру. Это немного страшно. Это так реалистично, я верю, что она тонет по-настоящему», — рассказал один из зрителей.

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