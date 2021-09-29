Скульптура тонущей головы в Испании изумляет местных жителей

Реалистичная скульптура тонущей девушки появилась в испанской реке Нервьон. 120-килограммовую скульптуру установили ночью. Она появилась неожиданно для местных жителей.

«Я немного шокирована безмятежным выражением лица скульптуры, учитывая, что во время прилива вода поднимается все сильнее, и она тонет», — поделилась впечатлениями местная жительница.

Во время приливов и отливов голова скрывается под водой и появляется на поверхности. Задумка автора в том, чтобы напомнить людям о грядущем глобальном потеплении. Художник верит, что изменения климата в руках человека. Тонущую голову девушка символично назвали «Завтра».