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Неравнодушные краснодарцы вызволили из-под капота машины застрявшего котенка

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 17:56
Общество
Неравнодушные краснодарцы вызволили из-под капота машины застрявшего котенка
pixabay.com

Краснодар, 29 сентября. Двое неравнодушных жителей Краснодара не смогли пройти мимо жалобного мяуканья, которое раздавалось из-под капота припаркованного автомобиля.

Молодые люди дождались хозяина Mitsubishi. Хозяин иномарки открыл капот, после чего совместными усилиями были предприняты попытки вытащить застрявшее животное. Спустя некоторое время несчастного котенка вызволили из плена. На вид ему около 3-5 месяцев. Ребята пожалели пленника и решили оставить его себе. Видео спасения появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Дальнобойщик из Иркутска в одном из рейсов обнаружил под фурой маленького котенка, он не остался равнодушным и приютил животное. Нового попутчика водитель назвал Мэрсик, он отмыл его и подлечил. Так котенок проехал на большегрузе более 24 тыс. километров по всей России. В итоге Мэрсик оказался девочкой, и семья в Иркутске придумала ей новое имя.

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хорошие новости россии просто герой спасение котенка
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