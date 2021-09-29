Star Парад. Марат Балаев: как в 40 лет стать чемпионом мира по смешанным единоборствам?

Гостем нового выпуска программы Star Парад с Даной Борисовой стал чемпион мира по смешанным единоборствам Марат Балаев. Свой профессиональный путь боец начал в 37 лет. И уже через три года завоевал первый пояс.

Судьба чемпиона не баловала. После распада СССР Марат попал в плохую компанию, начал грабить квартиры, за что и был приговорен к тюремному сроку. Но вместо назначенных четырех лет отсидел десять.

Покинув места не столь отдаленные, Балаев с головой ушел в спорт. Пик карьеры бойца смешанного стиля был в 2016 году: тогда он завоевал звание чемпиона лиги ACB. А в 2017 году ему удалось защитить пояс.

По мемуарам спортсмена уже снято несколько документальных фильмов, а сейчас о нем готовится большая художественная кинокартина. В основу фильма легла непростая жизнь чемпиона.

Ответ на вопрос, как же все-таки в 40 лет стать чемпионом мира, очень простой: нужно родиться Маратом Балаевым.