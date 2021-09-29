Лучано Спаллетти передал привет друзьям из России перед матчем со «Спартаком»

Неаполь, 29 сентября. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заговорил на русском языке во время пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Спартака».

Лучано Спаллетти 29 сентября ответил на вопросы журналистов в ходе предматчевой пресс-конференции в Неаполе. Перед игрой с московским «Спартаком» экс-тренер петербургского «Зенита» решил напомнить о себе россиянам.

«Привет моим русским друзьям», — сказал 62-летний специалист на русском языке.

Матч между «Наполи» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона». Игра начнется в 19:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу группового этапа Лиги Европы покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Мальме». Игра главного клубного еврокубкового турнира пройдет на стадионе «Газпром Арена».