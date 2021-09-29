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Актриса Решетникова поделилась впечатлениями от съемок в фильме «Шугалей-3. Возвращение»

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 17:40
Общество
Актриса Решетникова поделилась впечатлениями от съемок в фильме «Шугалей-3. Возвращение»
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Москва, 29 сентября. Российская актриса Екатерина Решетникова рассказала о своих впечатлениях от съемок кинофильма «Шугалей-3. Возвращение», а также о возможности продолжения киносаги.

Сыгравшая жену главного героя актриса Решетникова в беседе с изданием «Народные Новости» отметила высокую ответственность при работе над кинотрилогией. Фильмы повествуют о судьбе российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которые больше года провели в ливийской тюрьме «Митига».

«Я знаю этого реального человека, что у него есть жена, которая его ждет. Когда его выпустили в декабре (в конце 2020 года Максим Шугалей был освобожден из ливийской тюрьмы «Митига», где вопреки закону удерживался на протяжении 18 месяцев. — Прим. ред.), мне звонили люди и поздравляли», — вспомнила актриса.

По словам Решетниковой, она считает Шугалея «настоящим мужчиной и героем», а также натурой ищущей, с острым чувством справедливости и сопереживания. К началу работы над третьей частью ленты актриса уже знала всю съемочную группу, что создало благоприятные условия для творческого процесса.

«Трудностей чисто профессиональных в работе над третьей частью не было. Другое дело, по-человечески если подойти, я всегда выступаю как адвокат роли, я должна понять, почему героиня соглашается с мужем, почему оправдывает его, почему она так поступает», — поделилась подробностями съемок собеседница издания.

Решетникова отметила, что постаралась воплотить на экране переживания своей героини и ее понимание — почему любимый должен оставить родной дом для борьбы со злом и поиска справедливости. Она сообщила, что финал третьей части остался открытым и вполне возможно появление новых фильмов о Максиме Шугалее.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала о главных художественных достоинствах кинофильма «Шугалей-3. Возвращение».

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Все новости / Общество / Актриса Решетникова поделилась впечатлениями от съемок в фильме «Шугалей-3. Возвращение»
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