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Китай попросил «Интер РАО» увеличить поставки электричества на фоне дефицита
Экономика
Китай попросил «Интер РАО» увеличить поставки электричества на фоне дефицита
Официальная группа ПАО «Интер РАО» в соцсети «ВКонтакте»  /  пресс-служба «Интер РАО»

Москва, 29 сентября. Компания «Интер РАО» изучает возможность увеличения поставок в Китай по просьбе Пекина. Об этом сообщили журналистам представители «Интер РАО».

Китайская сторона обратилась к компании с просьбой об увеличении поставок электричества в связи с его дефицитом в северных провинциях. Как стало известно РИА Новости, сейчас в «Интер РАО» идет обсуждение технической возможности существенного роста поставок.

«При этом обращаем внимание на то, что рост поставок в Китай приводит к снижению цены на электроэнергию для промышленности Дальнего Востока из-за принятых год назад особенностей регулирования маржи экспортера», — добавили в компании.

Объем экспорта российской электроэнергии в Китай по итогам 2020 года составил 3,06 млрд кВт/ч, что на 1,3% ниже, чем годом ранее. За первую половину 2021 года поставки составили 1,25 млрд кВт/ч — на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Федеральное агентство новостей ранее составило рейтинг энергетических держав мира. Первое место в нем заняла Россия, обошедшая Китая и США. Как отметили эксперты, России удается держать точный баланс между объемами производства, внутренними потребностями и экспортом.

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китай электроэнергия интер рао
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