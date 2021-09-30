Пакистан призывает международное сообщество сотрудничать с Афганистаном

Пакистан будет заключать индивидуальные торговые сделки с Саудовской Аравией, ОАЭ и Оманом; министр иностранных дел Махмуд Куреши призывает мировое сообщество не допустить коллапса экономики Афганистана; около 40% пакистанских женщин с высшим образованием не могут найти работу; в стране активизировались террористические группировки; Всемирный банк подсчитал экономические потери Пакистана от изменения климата — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

МИД Пакистана призывает мировые державы взаимодействовать с Афганистаном

Пакистанский министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши в очередной раз призвал международное сообщество принять участие в «новой реальности» в Афганистане и разморозить финансовые активы этой страны. Он отметил, что государство нуждается в экономическом возрождении и деньги необходимо использовать для преодоления назревающего гуманитарного кризиса.

Куреши указал, что существуют пути и средства для контроля за получением денег нуждающимся и добавил, что Организация Объединенных Наций могла бы сыграть определенную роль в этом отношении.

«Коллапс (экономики. — Прим. Ред.) способен привести к массовому исходу, колоссальному притоку беженцев, движущихся в разных направлениях: в Пакистан, Иран и Таджикистан. Весь регион будет дестабилизирован. Мы очень обеспокоены этой перспективой», — объяснил министр и выразил уверенность, что крах экономики приведет лишь к развитию терроризма.

По поводу современного оружия, оставленного при отступлении американскими войсками, Куреши подчеркнул, что, если оно попадет не в те руки, это станет проблемой для Пакистана. Исламабад предпринял ряд операций по очистке своих племенных областей от террористов и добился успеха в этом процессе ценой серьезных потерь. Установлено, что боевики действовали с территории Афганистана, где были расположены их убежища и тренировочные лагеря.

FM Qureshi urged Intl. Community to engage with the new reality in Afghanistan & unfreeze the assets, so that things don't fall apart.""Afghanistan needs economic help. Colapse of Afghanistan could lead to humanitarian crisis.Make funds available for the Afghan people",he added. pic.twitter.com/qK1pq74Lbn — 99 News HD (@99NewsHDTV) September 28, 2021

Пакистан, как ближайший сосед разоренной войной страны, будет первым пунктом назначения для отчаявшихся жителей, в случае если там вспыхнут голодные бунты или отсутствие питьевой воды вынудит афганцев мигрировать в более благоприятные районы. Обеспокоенность правительства Имрана Хана оправдана: вот уже 40 лет Пакистан служит пристанищем для огромного количества афганцев, которые не могут вернуться домой из-за продолжающихся боевых действий и хаоса.

Каждый четвертый житель Пакистана с высшим образованием не имеет работы

Пакистанский институт экономики развития нарисовал мрачную картину роста уровня безработицы по всей стране, подсчитав, что 24% образованных (т. е. обладающих степенью бакалавра или магистра) людей не могут трудоустроиться. В исследовании указано, что уровень безработицы в Пакистане достиг 16%, вопреки утверждению правительства о 6,5%. Ситуация среди образованных женщин еще хуже: около 40% из них не трудоустроены.

The Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) has emphasised the country's poor economic situation, with 24% of educated individuals unemployed. The committee was also informed that 40% of educated women in the nation were unemployed. pic.twitter.com/dzzv4UcZfM — DBTV (@dbtv_live) September 29, 2021

Проблему ярко иллюстрирует сообщение пакистанских СМИ о том, что после официального объявления о вакансии разнорабочего в Высоком суде Исламабада заявки на должность подали по меньшей мере 1,5 миллиона человек, среди которых были даже магистры филологии.

Экономический обзор 2020–2021 годов, опубликованный в июне, показал, что распространение коронавируса COVID-19 серьезно повлияло на условия занятости, а приостановка экономики из-за введения ограничений привела к тому, что около 20 миллионов человек остались без работы. Большая численность населения и отсутствие надлежащего управления людскими ресурсами также оказали негативное влияние на уровень занятости.

Пакистан налаживает торговые отношения с Афганистаном

На прошедшей неделе Исламабад предпринял ряд мер по улучшению торговых отношений с Афганистаном. С одной стороны, афганские торговцы были освобождены от уплаты 17%-го налога с экспортных продаж свежих фруктов, с другой — снят запрет на экспорт птицы и прочих продуктов в Афганистан. Помимо этого, активизированы переговоры с крупными предприятиями птицеводства с целью инвестирования в общие проекты, чтобы поднять местное производство мяса птицы до уровня самообеспечения.

Президент Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества Торгово-промышленной палаты Ифтихар Али Малик заявил, что торговля между двумя странами набирает темпы, и только за последние семь дней она увеличилась на 60%.

Он напомнил, что ежегодный экспорт Пакистана в Афганистан сократился с 2 миллиардов долларов США два года назад до 700 миллионов. Ранее Исламабад экспортировал до 50 000 тонн цемента и 100 000 тонн железных прутков, но сейчас этого не происходит из-за «странной и нереалистичной политики» предыдущего режима в Кабуле. Малик отметил, что до возвращения к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) экспорт из Пакистана снизился на 5,5%: с 790 до 746 миллионов долларов в течение первых девяти месяцев прошлого финансового года.

Теперь правительство Имрана Хана намерено по максимуму использовать свои близкие отношения с «Талибаном», чтобы восстановить экономические связи и создать прибыль и дополнительные рабочие места для пакистанских предпринимателей и наемных сотрудников.

В Пакистане растет внутренний терроризм

Согласно последнему обзору Портала по терроризму в Южной Азии, после захвата талибами Кабула в Пакистане произошло по меньшей мере 35 нападений боевиков, в результате которых только в августе погибли 52 мирных жителя. Это максимальный показатель с февраля 2017 года. Предполагается, что организатором большинства из этих атак была группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП). Ее активизация вызвана победой афганского «Талибана», а также тем фактом, что талибы выпустили из тюрем содержавшихся там лидеров и боевиков этого объединения.

ТТП, альтернативно именуемое пакистанским «Талибаном», ставит своей целью свержение правительства насильственным путем. Группировка поддерживает связи с рядом других террористических движений, включая «Аль-Каиду»1 (организация запрещена в РФ).

Американский эксперт Асфандьяр Мир утверждает, что, хотя Имран Хан не говорит об этом открыто, Исламабад очень обеспокоен возрождением угрозы Пакистанского «Талибана», которая ранее была подавлена сочетанием внутренних антитеррористических операций и ударов американских беспилотников.

⚪️Taliban victory in Afghanistan fuels terror attacks in Pakistan

⚪️Deadly terrorist attacks have increased to the highest level in over 4 years

⚪️Its held back one foreign company acquiring a Pakistani company after regional risk level riseshttps://t.co/oRhdy4SM8v pic.twitter.com/zgAlaZQl7V — Faseeh Mangi (@FaseehMangi) September 28, 2021

Развитие событий происходит на фоне нестабильной ситуации в Пакистане, который подвергся острой критике со стороны международного сообщества за поддержку афганских талибов. В прошлый раз (в 1996 году) их приход к власти вызвал резкий рост радикализации и исламизации внутри Пакистана. Тогда отдельные политические силы требовали немедленного введения в стране законов шариата и угрожали осадой крупным городам. Похоже, что история готова повториться.

Пакистан хочет заключить торговые сделки с Саудовской Аравией, ОАЭ и Оманом

Исламабад будет заключать индивидуальные торговые сделки с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом, поскольку переговоры с Советом сотрудничества стран Персидского залива зашли в тупик.

Совет сотрудничества, в который входят эти три государства, а также Катар, Кувейт и Бахрейн, начал диалог о свободной торговле с Исламабадом еще в 2004 году, однако до сих пор не было достигнуто никаких результатов.

Пакистанский чиновник Абдул Разак Дауд заявил СМИ, что Исламабад надеется приступить к двусторонним переговорам о преференциальных торговых сделках с тремя государствами Персидского залива в ближайшие 6–12 месяцев. Подобные договоренности обычно предоставляют льготный доступ на рынок определенным товарам путем снижения или отмены таможенных тарифов.

Ранее в этом месяце ОАЭ объявили, что будут стремиться к заключению широких экономических соглашений, охватывающих торговлю и инвестиции, с восемью державами, включая Индию, Великобританию и Турцию, но не Пакистан.

Despite the talks with the Gulf Cooperation Council (GCC) being stalled, Adviser to the Prime Minister on Commerce Abdul Razzak Dawood has said that Pakistan will pursue individual trade deals with Saudi Arabia, Oman and UAE. pic.twitter.com/u6mwHbuFaT — The Upcut (@TUpcut) September 27, 2021

Всемирный банк и АБР готовят профиль климатических рисков Пакистана

Всемирный банк и Азиатский банк развития совместно подготовили профиль климатических рисков Пакистана, в котором прогнозируется увеличение числа пострадавших от экстремальных речных наводнений примерно на 5 миллионов человек к 2035–2044 годам. Авторы документа подсчитали, что Пакистан уже сталкивается с ежегодными экономическими потерями в размере до 3,8 миллиарда долларов США из-за изменения климата.

Asian Development Bank & World Bank have estimated that Pakistan is facing up to $3.8 billion in annual economic loss due to climate change.#SavetheClimate #ActSDG13 — JaagWelfareMovement (@JaagWelfare) September 24, 2021

Согласно аналитическому отчету, к 2070–2100 годам количество людей, ежегодно страдающих от прибрежных наводнений, может увеличиться примерно на 1 миллион человек. Пакистан сталкивается с темпами потепления, существенно превышающими среднемировые показатели, с потенциальным ростом на 1,3–3,9℃ к 2900-м годам по сравнению с базовым уровнем 1986–2005 годов.

Ожидается, что увеличение годовой максимальной и минимальной температуры будет сильнее, чем повышение средней температуры, что усилит давление на здоровье жителей региона и экосистему. Частота и интенсивность экстремальных климатических явлений возрастут.

Прогнозы также предполагают снижение урожайности основных продовольственных и товарных культур, включая хлопок, пшеницу, сахарный тростник, кукурузу и рис. Воздействие климата на сельскохозяйственный сектор страны может быть очень значительным, что поставит экономику государства в еще более тяжелое положение, чем сейчас.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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