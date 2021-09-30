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Пакистан призывает международное сообщество сотрудничать с Афганистаном
Весь мир
Пакистан призывает международное сообщество сотрудничать с Афганистаном
Федеральное агентство новостей  / 

Пакистан будет заключать индивидуальные торговые сделки с Саудовской Аравией, ОАЭ и Оманом; министр иностранных дел Махмуд Куреши призывает мировое сообщество не допустить коллапса экономики Афганистана; около 40% пакистанских женщин с высшим образованием не могут найти работу; в стране активизировались террористические группировки; Всемирный банк подсчитал экономические потери Пакистана от изменения климата — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

МИД Пакистана призывает мировые державы взаимодействовать с Афганистаном

Пакистанский министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши в очередной раз призвал международное сообщество принять участие в «новой реальности» в Афганистане и разморозить финансовые активы этой страны. Он отметил, что государство нуждается в экономическом возрождении и деньги необходимо использовать для преодоления назревающего гуманитарного кризиса.

Куреши указал, что существуют пути и средства для контроля за получением денег нуждающимся и добавил, что Организация Объединенных Наций могла бы сыграть определенную роль в этом отношении.

«Коллапс (экономики. — Прим. Ред.) способен привести к массовому исходу, колоссальному притоку беженцев, движущихся в разных направлениях: в Пакистан, Иран и Таджикистан. Весь регион будет дестабилизирован. Мы очень обеспокоены этой перспективой», — объяснил министр и выразил уверенность, что крах экономики приведет лишь к развитию терроризма.

По поводу современного оружия, оставленного при отступлении американскими войсками, Куреши подчеркнул, что, если оно попадет не в те руки, это станет проблемой для Пакистана. Исламабад предпринял ряд операций по очистке своих племенных областей от террористов и добился успеха в этом процессе ценой серьезных потерь. Установлено, что боевики действовали с территории Афганистана, где были расположены их убежища и тренировочные лагеря.

Пакистан, как ближайший сосед разоренной войной страны, будет первым пунктом назначения для отчаявшихся жителей, в случае если там вспыхнут голодные бунты или отсутствие питьевой воды вынудит афганцев мигрировать в более благоприятные районы. Обеспокоенность правительства Имрана Хана оправдана: вот уже 40 лет Пакистан служит пристанищем для огромного количества афганцев, которые не могут вернуться домой из-за продолжающихся боевых действий и хаоса.

Каждый четвертый житель Пакистана с высшим образованием не имеет работы

Пакистанский институт экономики развития нарисовал мрачную картину роста уровня безработицы по всей стране, подсчитав, что 24% образованных (т. е. обладающих степенью бакалавра или магистра) людей не могут трудоустроиться. В исследовании указано, что уровень безработицы в Пакистане достиг 16%, вопреки утверждению правительства о 6,5%. Ситуация среди образованных женщин еще хуже: около 40% из них не трудоустроены.

Проблему ярко иллюстрирует сообщение пакистанских СМИ о том, что после официального объявления о вакансии разнорабочего в Высоком суде Исламабада заявки на должность подали по меньшей мере 1,5 миллиона человек, среди которых были даже магистры филологии.

Экономический обзор 2020–2021 годов, опубликованный в июне, показал, что распространение коронавируса COVID-19 серьезно повлияло на условия занятости, а приостановка экономики из-за введения ограничений привела к тому, что около 20 миллионов человек остались без работы. Большая численность населения и отсутствие надлежащего управления людскими ресурсами также оказали негативное влияние на уровень занятости.

Пакистан налаживает торговые отношения с Афганистаном

На прошедшей неделе Исламабад предпринял ряд мер по улучшению торговых отношений с Афганистаном. С одной стороны, афганские торговцы были освобождены от уплаты 17%-го налога с экспортных продаж свежих фруктов, с другой — снят запрет на экспорт птицы и прочих продуктов в Афганистан. Помимо этого, активизированы переговоры с крупными предприятиями птицеводства с целью инвестирования в общие проекты, чтобы поднять местное производство мяса птицы до уровня самообеспечения.

Президент Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества Торгово-промышленной палаты Ифтихар Али Малик заявил, что торговля между двумя странами набирает темпы, и только за последние семь дней она увеличилась на 60%.

Он напомнил, что ежегодный экспорт Пакистана в Афганистан сократился с 2 миллиардов долларов США два года назад до 700 миллионов. Ранее Исламабад экспортировал до 50 000 тонн цемента и 100 000 тонн железных прутков, но сейчас этого не происходит из-за «странной и нереалистичной политики» предыдущего режима в Кабуле. Малик отметил, что до возвращения к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) экспорт из Пакистана снизился на 5,5%: с 790 до 746 миллионов долларов в течение первых девяти месяцев прошлого финансового года.

Теперь правительство Имрана Хана намерено по максимуму использовать свои близкие отношения с «Талибаном», чтобы восстановить экономические связи и создать прибыль и дополнительные рабочие места для пакистанских предпринимателей и наемных сотрудников.

В Пакистане растет внутренний терроризм

Согласно последнему обзору Портала по терроризму в Южной Азии, после захвата талибами Кабула в Пакистане произошло по меньшей мере 35 нападений боевиков, в результате которых только в августе погибли 52 мирных жителя. Это максимальный показатель с февраля 2017 года. Предполагается, что организатором большинства из этих атак была группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП). Ее активизация вызвана победой афганского «Талибана», а также тем фактом, что талибы выпустили из тюрем содержавшихся там лидеров и боевиков этого объединения.

ТТП, альтернативно именуемое пакистанским «Талибаном», ставит своей целью свержение правительства насильственным путем. Группировка поддерживает связи с рядом других террористических движений, включая «Аль-Каиду»1 (организация запрещена в РФ).

Американский эксперт Асфандьяр Мир утверждает, что, хотя Имран Хан не говорит об этом открыто, Исламабад очень обеспокоен возрождением угрозы Пакистанского «Талибана», которая ранее была подавлена сочетанием внутренних антитеррористических операций и ударов американских беспилотников.

Развитие событий происходит на фоне нестабильной ситуации в Пакистане, который подвергся острой критике со стороны международного сообщества за поддержку афганских талибов. В прошлый раз (в 1996 году) их приход к власти вызвал резкий рост радикализации и исламизации внутри Пакистана. Тогда отдельные политические силы требовали немедленного введения в стране законов шариата и угрожали осадой крупным городам. Похоже, что история готова повториться.

Пакистан хочет заключить торговые сделки с Саудовской Аравией, ОАЭ и Оманом

Исламабад будет заключать индивидуальные торговые сделки с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом, поскольку переговоры с Советом сотрудничества стран Персидского залива зашли в тупик.

Совет сотрудничества, в который входят эти три государства, а также Катар, Кувейт и Бахрейн, начал диалог о свободной торговле с Исламабадом еще в 2004 году, однако до сих пор не было достигнуто никаких результатов.

Пакистанский чиновник Абдул Разак Дауд заявил СМИ, что Исламабад надеется приступить к двусторонним переговорам о преференциальных торговых сделках с тремя государствами Персидского залива в ближайшие 6–12 месяцев. Подобные договоренности обычно предоставляют льготный доступ на рынок определенным товарам путем снижения или отмены таможенных тарифов.

Ранее в этом месяце ОАЭ объявили, что будут стремиться к заключению широких экономических соглашений, охватывающих торговлю и инвестиции, с восемью державами, включая Индию, Великобританию и Турцию, но не Пакистан.

Всемирный банк и АБР готовят профиль климатических рисков Пакистана

Всемирный банк и Азиатский банк развития совместно подготовили профиль климатических рисков Пакистана, в котором прогнозируется увеличение числа пострадавших от экстремальных речных наводнений примерно на 5 миллионов человек к 2035–2044 годам. Авторы документа подсчитали, что Пакистан уже сталкивается с ежегодными экономическими потерями в размере до 3,8 миллиарда долларов США из-за изменения климата.

Согласно аналитическому отчету, к 2070–2100 годам количество людей, ежегодно страдающих от прибрежных наводнений, может увеличиться примерно на 1 миллион человек. Пакистан сталкивается с темпами потепления, существенно превышающими среднемировые показатели, с потенциальным ростом на 1,3–3,9℃ к 2900-м годам по сравнению с базовым уровнем 1986–2005 годов.

Ожидается, что увеличение годовой максимальной и минимальной температуры будет сильнее, чем повышение средней температуры, что усилит давление на здоровье жителей региона и экосистему. Частота и интенсивность экстремальных климатических явлений возрастут.

Прогнозы также предполагают снижение урожайности основных продовольственных и товарных культур, включая хлопок, пшеницу, сахарный тростник, кукурузу и рис. Воздействие климата на сельскохозяйственный сектор страны может быть очень значительным, что поставит экономику государства в еще более тяжелое положение, чем сейчас.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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