Матвиенко: РКН должен принять предельно жесткие меры против YouTube за блокировку RT

Москва, 29 сентября. Реакция властей России и надзорных органов, в частности, РКН, в отношении YouTube в связи с блокировкой каналов RT должна быть жесткой, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Зарубежные IT-компании, работающие в РФ, должны соблюдать национальное законодательство, исключений нет, подчеркнула Матвиенко в комментарии прессе. Роскомнадзор должен принимать предельно жесткие меры, а законодательная власть, в свою очередь, проработает соответствующую нормативную базу, принуждающую бигтех-корпорации уважать законы России.

Также Матвиенко обратилась к представителям российского бизнеса с предложением бойкота. Если иностранная соцсеть или видеохостинг не уважает национальные законы, разумным шагом будет не размещать рекламу на ее площадке, предложила законодатель.

В кабмине ФРГ также прокомментировали инцидент с блокировкой каналов германоязычной редакции RT. По словам представителя правительства Германии, в Берлине никто не подавал запросов на блокировку или удаление контента от российских журанлистов — решение о блокировке RT DE и DFP принял сам Youtube.