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ВС Мали ликвидировали четырех террористов на западе республики
Весь мир
ВС Мали ликвидировали четырех террористов на западе республики
Global Look Press  /  Nicolas Remene

Бамако, 29 сентября. Подразделение национальной армии Мали (FAMA) нейтрализовало четырех боевиков в окрестностях города Колокани, сообщает Anadolu Ajansı.

Генеральный штаб ВС республики организовал специальную операцию после нападения группы радикалов на автомобильную колонну горнодобывающей компании, которая двигалась по трассе Бамако — Кайес на западе Мали. Как только стало известно о засаде, командование отправило небольшой ударный отряд, сумевший ликвидировать четырех боевиков в окрестностях города Колокани.

Там же силовики захватили два мотоцикла и несколько единиц оружия. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

ВС Мали ликвидировали четырех террористов на западе республики
Global Look Press  / Michael Kappeler

Ранее стало известно, что Переходный национальный совет Мали разработал и принял проект закона о создании военной академии, что в перспективе должно повысить боевой потенциал сил безопасности. Кроме того, учебное заведение обеспечит планомерное развитие навыков командного состава армии, полиции и жандармерии.

Пока сроки и место постройки училища не определены, однако на реализацию инициативы власти готовы потратить 2,5 миллиарда франков КФА.

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боевики африка армия мали
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