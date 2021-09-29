ВС Мали ликвидировали четырех террористов на западе республики

Бамако, 29 сентября. Подразделение национальной армии Мали (FAMA) нейтрализовало четырех боевиков в окрестностях города Колокани, сообщает Anadolu Ajansı.

Генеральный штаб ВС республики организовал специальную операцию после нападения группы радикалов на автомобильную колонну горнодобывающей компании, которая двигалась по трассе Бамако — Кайес на западе Мали. Как только стало известно о засаде, командование отправило небольшой ударный отряд, сумевший ликвидировать четырех боевиков в окрестностях города Колокани.

Там же силовики захватили два мотоцикла и несколько единиц оружия. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Global Look Press / Michael Kappeler

Ранее стало известно, что Переходный национальный совет Мали разработал и принял проект закона о создании военной академии, что в перспективе должно повысить боевой потенциал сил безопасности. Кроме того, учебное заведение обеспечит планомерное развитие навыков командного состава армии, полиции и жандармерии.

Пока сроки и место постройки училища не определены, однако на реализацию инициативы власти готовы потратить 2,5 миллиарда франков КФА.