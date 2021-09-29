Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 18:47
18:47
Происшествия
Экс-полицейские предстанут перед судом за хищение топлива в Ленобласти
18:42
Шоу-бизнес
Экс-директор Джигурды считает уткой заявление Королевой о внебрачной дочери
18:38
Наука
Ученые из университета Глазго обнаружили ген, который защищает от коронавируса
18:37
Политика
Песков: Путин примет решение об участии в саммите G20 после уточнения всех деталей
18:36
Происшествия
Житель Турции несколько часов помогал спасателям искать самого себя
18:35
Экономика
Газовые фьючерсы вновь побили рекорд стоимости
18:31
Происшествия
Экс-кандидат в президенты Цепкало стал фигурантом еще одного уголовного дела
18:21
Технологии
Путин: работа МКС может быть продолжена после 2024 года
18:20
Происшествия
Редактор студенческого журнала DOXA Армен Арамян задержан на выходе из главка СУ СК
18:19
Общество
Тамара Гвердцители добровольно возместила соседке ущерб от потопа
Все новости

Центральноафриканцы отметили Всемирный день туризма
Весь мир
Центральноафриканцы отметили Всемирный день туризма
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 29 сентября. В отеле Ledger Plaza состоялось празднование Всемирного дня туризма под патронажем премьер-министра Анри-Мари Дондра, сообщается на официальной странице правительства в социальной сети Facebook.

Организатором мероприятия выступило Министерство искусств и культуры. В нем приняли участие чиновники кабинета национального собрания, сотрудники государственных учреждений и представители крупного бизнеса. Присутствующие смогли оценить работы, презентованные центральноафриканскими художниками и скульпторами.

Главная цель акции — создание позитивного имиджа ЦАР в глазах мирового сообщества за счет культурных средств выразительности. В будущем власти рассчитывают на значительное повышение внимания к республике и развитие туристической отрасли.

Выставку посетил премьер-министр Анри-Мари Дондра, который остался доволен произведениями художников и призвал их активно продвигать национальное искусство. Ранее глава правительства провел рабочую встречу с коллективом местных предпринимателей и обсудил вопросы развития малого и среднего бизнеса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Центральноафриканцы отметили Всемирный день туризма
африка цар всемирный день туризма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru