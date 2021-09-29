Центральноафриканцы отметили Всемирный день туризма

Банги, 29 сентября. В отеле Ledger Plaza состоялось празднование Всемирного дня туризма под патронажем премьер-министра Анри-Мари Дондра, сообщается на официальной странице правительства в социальной сети Facebook.

Организатором мероприятия выступило Министерство искусств и культуры. В нем приняли участие чиновники кабинета национального собрания, сотрудники государственных учреждений и представители крупного бизнеса. Присутствующие смогли оценить работы, презентованные центральноафриканскими художниками и скульпторами.

Главная цель акции — создание позитивного имиджа ЦАР в глазах мирового сообщества за счет культурных средств выразительности. В будущем власти рассчитывают на значительное повышение внимания к республике и развитие туристической отрасли.

Выставку посетил премьер-министр Анри-Мари Дондра, который остался доволен произведениями художников и призвал их активно продвигать национальное искусство. Ранее глава правительства провел рабочую встречу с коллективом местных предпринимателей и обсудил вопросы развития малого и среднего бизнеса.