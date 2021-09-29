Пресс-секретарь президента ЦАР заявил о недопустимости сохранения оружейного эмбарго ООН

Банги, 29 сентября. Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем встретился с журналистами и заявил, что власти активно выступают против санкций ООН.

Чиновник напомнил о речи президента Фостен-Арканжа Туадера на 76-ой Генассамблее ООН, в которой основное внимание уделялось контрпродуктивности ограничительных мер, сохраняющихся в отношении республики.

«Глава государства подчеркнул, что группы радикалов снабжаются оружием из соседних стран, в то время как правительственные силы искусственно ограничиваются санкциями со стороны Совета Безопасности ООН. Эмбарго недопустимо, оно препятствует нашим усилиям по восстановлению безопасности и мира. При этом активное содействие стране оказывают руандийские и российские специалисты», — приводит издание Le Potentiel Centrafricain слова Мокпема.

В то же время президент настаивает, что взявшиеся за оружие лидеры вооруженных формирований не имеют права участвовать в национальном диалоге, поскольку они нарушили закон и выступили против центральноафриканского народа. Помимо этого, Туадера отметил помощь России в восстановлении порядка.

«Почему возвращение мира так беспокоит Запад? Возвращение стабильности является синонимом развития, а это не нужно ни радикалам, ни противникам наших властей, так как модель сотрудничества ЦАР с Россией вдохновляет другие страны региона. Например, Мали», — продолжает пресс-секретарь.

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Мокпем добавил, что отдельные европейские государства, такие как Франция, несправедливо критикуют взаимодействие Банги и Бамако с Москвой, а также проводят кампанию по дискредитации властей африканских республик посредством ангажированных СМИ.

«Русские стараются выстроить взаимовыгодное сотрудничество на условиях равенства. Их присутствие очень беспокоит Европу. Но оно так ценится жителями материка, которые видят только положительные изменения», — заключил чиновник.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) провел опрос среди населения Мали. Результаты показали, что с конца августа 2021 года уровень доверия к президенту Ассими Гойта, обратившемуся за помощью к российским инструкторам, возрос до 72,5%.