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Фонд кино потребовал от создателей комедии «Нефутбол» вернуть около 22 млн рублей
Общество
Фонд кино потребовал от создателей комедии «Нефутбол» вернуть около 22 млн рублей
Кадр из фильма «Нефутбол»

Москва, 29 сентября. Фонд кино требует от создателей комедийно-спортивной ленты «Нефутбол» вернуть почти 22 миллиона рублей из 60 миллионов, выделенных на съемки.

Бюджет фильма с Любовью Аксеновой в главной роли составил 93 миллиона рублей, однако в прокате кинокартина заработала лишь чуть больше 12 миллионов. При этом создатели ленты по предварительным договоренностям должны были вернуть Фонду кино 20 миллионов.

Продюсер «Нефутбола» Артем Виткин рассчитывал решить вопрос с деньгами мирно, но государственная некоммерческая организация намеревается добиться возврата средств через суд. Фонд рассчитывает получить причитающуюся сумму с процентами, то есть, создателей комедии могут обязать вернуть уже 21 миллион 797 тысяч рублей, а не 20 миллионов, о чем свидетельствует исковое заявление, поступившее в Арбитражный суд Москвы. Слушания по обращению Фонда кино начнутся 25 октября.

Ранее стало известно, что Фонд кино поддержит производство фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Кинокартину называют первой художественной лентой, съемки которой пройдут в космосе.

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