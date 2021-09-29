ЦАР и Бельгия расширят сотрудничество в политической и экономической сферах

Банги, 29 сентября. Лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с действующим вице-премьером и министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, сообщает Radio Lengo Songo.

Как отмечают журналисты, переговоры проходили в позитивном ключе, стороны обсудили несколько вопросов, касающихся расширения взаимодействия в политической и экономической сферах. Кроме того, и Банги, и Брюссель подтвердили готовность активизировать и укреплять сотрудничество.

По словам президента африканской республики, особое внимание необходимо уделить продвижению инвестиционных и торговых отношений. Рост благосостояния граждан во многом зависит от того, насколько уверенно ЦАР продвигает национальные интересы на международной арене.

Ранее ФАН сообщал, что президент Фостен-Арканж Туадера принял верительные грамоты послов иностранных государств. В частности, три сотрудника внешнеполитических ведомств Нидерландов, Индии и Канады передали документы национальному лидеру.

Позиция руководства республики заключается в том, что тесное сотрудничество и благоприятная дипломатическая атмосфера позволят укрепить дружеские отношения с другими народами.