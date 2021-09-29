Реставраторы музея Опера-дель-Дуомо восстановили одну из известных скульптур Микеланджело

Флоренция, 29 сентября. Команда реставраторов из музея Опера-дель-Дуомо во Флоренции завершила работу над знаменитой пьетой Микеланджело.

За свою жизнь Микеланджело создал три пьеты: первые две находятся в Риме и Милане, а третья — во Флоренции. Последняя из них уникальна, так как доминирующая фигура на ней — святой Никодим. На остальных пьетах на первом плане всегда изображались Мария и Христос.

В ходе реставрации пьеты Бандини специалистам удалось вернуть скульптуре былой внешний вид, а также узнать новые факты о ее создании, сообщает Planet Today. Согласно легенде, это самая смелая скульптура Микеланджело, над которой он начал работать в 1547 году, будучи в возрасте 70 лет. Работа над произведением искусства была закончена в 1555 году, однако Микеланджело остался недоволен качеством мрамора и разбил ее молотком. Впоследствии Микеланджело позволил своему слуге Антонио да Кастельдуранте сохранить осколки. Восстановил произведение искусства флорентийский скульптор Тиберио Кальканьи.

Работы по восстановлению скульптуры начались в ноябре 2019 года и должны были завершиться к лету 2020, однако в планы специалистов вмешался коронавирус. Вместе с тем реставраторы XXI века не нашли следов раскола или ударов молотка. Это означает, что изъяны, которые они исправляли в ходе текущей реставрации, появились позже. Посетители музея также смогли наблюдать за процессом восстановления пьеты сквозь прозрачное стекло лаборатории научной реставрации.

Ранее ученые из Италии предположили, что рост великого творца Микеланджело Буонарроти составлял 1,6 м. Такой информацией поделилось агентство АНСА.