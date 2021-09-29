Республиканцы не позволили поднять потолок госдолга США

Вашингтон, 29 сентября. Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга. Инициатива не набрала нужного количества голосов.

Senate Republicans blocked a bill that would fund the government and suspend the debt limit, as Congress faces deadlines to avoid a shutdown and a default on U.S. debt https://t.co/9Jj6YENbEr — CNBC (@CNBC) September 27, 2021

Законопроект внесли представители Демократической партии, он включает в себя план финансирования работы правительства до 3 декабря и приостановку ограничений на предел госдолга. Для его принятия было необходимо набрать минимум 60 голосов из 100, однако ни один из республиканцев не высказался в поддержку.

По данным американских СМИ, этот демарш вызван неприятием дорогостоящих антикризисных планов президента Джо Байдена стоимостью 3,5 триллиона долларов.

«Сохранение бесперебойной работы правительства и предотвращение дефолта жизненно важно для будущего нашей страны, и мы будем предпринимать дальнейшие действия, чтобы этого не произошло на этой неделе», — прокомментировал ситуацию лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила конгрессу, что правительство не сможет оплатить свои счета, если законодатели не примут итогового решения к 18 октября, а если не урегулировать проблему госдолга, то к осени в стране может наступить дефолт. Демократической партии необходимо в кратчайшие сроки предложить новый план действий, который согласуют республиканцы.