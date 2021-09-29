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Республиканцы не позволили поднять потолок госдолга США
Весь мир
Республиканцы не позволили поднять потолок госдолга США
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 29 сентября. Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга. Инициатива не набрала нужного количества голосов.

Законопроект внесли представители Демократической партии, он включает в себя план финансирования работы правительства до 3 декабря и приостановку ограничений на предел госдолга. Для его принятия было необходимо набрать минимум 60 голосов из 100, однако ни один из республиканцев не высказался в поддержку.

По данным американских СМИ, этот демарш вызван неприятием дорогостоящих антикризисных планов президента Джо Байдена стоимостью 3,5 триллиона долларов.

«Сохранение бесперебойной работы правительства и предотвращение дефолта жизненно важно для будущего нашей страны, и мы будем предпринимать дальнейшие действия, чтобы этого не произошло на этой неделе», — прокомментировал ситуацию лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила конгрессу, что правительство не сможет оплатить свои счета, если законодатели не примут итогового решения к 18 октября, а если не урегулировать проблему госдолга, то к осени в стране может наступить дефолт. Демократической партии необходимо в кратчайшие сроки предложить новый план действий, который согласуют республиканцы.

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