Задержанные в Хартуме террористы ИГ оказались выходцами из Ирака и Йемена

Хартум, 29 сентября. Боевики «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), задержанные в Судане сотрудниками разведывательных служб во время одного из рейдов, имеют гражданство Ирака и Йемена.

Об этом сообщил ряд арабских СМИ со ссылкой на частные источники, добавив, что это предварительная информация. В настоящий момент сложно получить больше сведений относительно обстоятельств проведенной операции.

28 сентября силам безопасности удалось захватить в Хартуме террористическую ячейку ИГ. Боевики оказали сопротивление, в результате чего пять офицеров Службы общей разведки (СОР) погибли, еще один ранен.

Последние события в стране указывают на то, что Судан постепенно превращается в новый террористический хаб. Восточноафриканское государство, ослабленное экономическим и политическим кризисом и переживающее переходный период, является привлекательным пристанищем для преступных элементов из различных уголков мира.