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Сергей Аксенов принял отставку главы минздрава Крыма
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Сергей Аксенов принял отставку главы минздрава Крыма
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферополь, 29 сентября. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко отправлен в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Исполнять обязанности руководителя минздрава будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский. Его кандидатура вскоре будет подана на согласование в Министерство здравоохранения России.

Остапенко возглавил ведомство в Крыму в октябре 2020 года.

Ранее Аксенов заявил, что принял отставку министра транспорта республики. Глава региона назвал ротацию кадров естественным процессом. Без этого невозможно эффективно решать некоторые задачи, пояснил Аксенов.

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Все новости / Политика / Сергей Аксенов принял отставку главы минздрава Крыма
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