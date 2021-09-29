Сергей Аксенов принял отставку главы минздрава Крыма

Симферополь, 29 сентября. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко отправлен в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Исполнять обязанности руководителя минздрава будет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский. Его кандидатура вскоре будет подана на согласование в Министерство здравоохранения России.

Остапенко возглавил ведомство в Крыму в октябре 2020 года.

Ранее Аксенов заявил, что принял отставку министра транспорта республики. Глава региона назвал ротацию кадров естественным процессом. Без этого невозможно эффективно решать некоторые задачи, пояснил Аксенов.