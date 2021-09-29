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В МВД заявили о незначительном количестве нелегальных мигрантов в России
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В МВД заявили о незначительном количестве нелегальных мигрантов в России

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 16:58
Общество
В МВД заявили о незначительном количестве нелегальных мигрантов в России
78.мвд.рф  /  ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Москва, 29 сентября. Число иностранных граждан, находящихся в России на сегодняшний день, составляет 7 млн, сообщил начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Она уточнила, что среди этого числа мигрантов есть незначительное число тех, кто находится в России нелегально. По словам представителя МВД, более 1 млн человек, которые остались в РФ во время пандемии, урегулировали свой правовой статус. Для них срок действия разрешительных документов, если он заканчивается до 30 сентября, продлевается до 30 декабря, передает ТАСС.

«Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учет, а это порядка более 1 млн человек, для них это все будет действовать», — добавила Казакова.

Колумнист ФАН Сергей Малинкович ранее разобрался в вопросе необходимости мигрантов для российской экономики. Он также рассказал, кому выгодно приглашать иностранцев на работу в Россию.

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