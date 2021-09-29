В МВД заявили о незначительном количестве нелегальных мигрантов в России

Москва, 29 сентября. Число иностранных граждан, находящихся в России на сегодняшний день, составляет 7 млн, сообщил начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Она уточнила, что среди этого числа мигрантов есть незначительное число тех, кто находится в России нелегально. По словам представителя МВД, более 1 млн человек, которые остались в РФ во время пандемии, урегулировали свой правовой статус. Для них срок действия разрешительных документов, если он заканчивается до 30 сентября, продлевается до 30 декабря, передает ТАСС.

«Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учет, а это порядка более 1 млн человек, для них это все будет действовать», — добавила Казакова.

Колумнист ФАН Сергей Малинкович ранее разобрался в вопросе необходимости мигрантов для российской экономики. Он также рассказал, кому выгодно приглашать иностранцев на работу в Россию.