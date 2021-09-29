Пиррова победа: Памфилова недовольна итогами выборов в Санкт-Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала власти Санкт-Петербурга за итоги выборов. Подробнее о том, почему ЦИК недоволен ситуацией в Северной столице, — в материале ФАН.

Пиррова победа

Как отметила Памфилова, губернатор Петербурга Александр Беглов может считать результаты прошедших выборов удовлетворительными, однако это пиррова победа.

«Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», — сказала она.

По ее словам, на Санкт-Петербург было самое большое количество жалоб по России, которые поступили в ЦИК. Материалы о нарушениях уже направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Все эти случаи будут доведены до ума, подчеркнула Памфилова.

Ранее она заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга существует пятая колонна, не заинтересованная в выявлении нарушений, и призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе. Памфилова также рассказала, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В целом в Петербурге было зафиксировано свыше двух тысяч нарушений различной степени. Северная столица оказалась в этом рекордсменом. На долю региона приходится более половины всех обращений.

«Статистику мы будем давать, но не сегодня. Но я скажу, что больше всего обращений было от Санкт-Петербурга. Я имею в виду именно кампанию в Госдуму», — сказала она.

Памфилова, рассказывая о нарушениях на избирательных участках в Петербурге, заявила, что все организаторы подобного безобразия должны быть в конце концов наказаны.

«Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге, всю систему. Трижды ставили неуд работе городской избирательной комиссии — почти за два года после безобразных выборов 2019 года пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии», — сказала Памфилова, но подчеркнула, что ситуация не изменилась.

Жалоба на Бельского

Памфилова, кроме всего прочего, обратила особое внимание на нового спикера ЗакСа Петербурга — Александра Бельского. Он ранее занимал пост вице-губернатора.

«Отдельно в Генпрокуратуру направлены материалы по поводу избранного сегодня спикером Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Пусть разберутся по этому поводу. Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек — и это явный конфликт интересов — сам себя избирал», — уверенно высказалась Памфилова.

Она обвинила Бельского в том, что он подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Памфилова выразила надежду, что Генпрокуратура разберется с этим.

«Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить все, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, довести до ума. Закрыть все, чтобы ни одно нарушение не осталось безнаказанным», — подытожила Памфилова.

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Ранее глава ЦИК рассказала, что на семи участках в Северной столице есть основания для отмены выборов. При этом на одном из участков будет возбуждено уголовное дело. На участках в результате были отменены итоги выборов.

Еще в июне Памфилова сообщила, что Санкт-Петербург — это единственный в России регион, с руководством которого у ЦИК нет «никакого ни понимания, ни взаимодействия конструктивного».

Жертва «цветущих пышным цветом» технологий

В августе Памфилова заявила, что в Петербурге были распространены грязные предвыборные технологии. Одной из их жертв, по ее мнению, стала певица Татьяна Буланова, которую подставили недобросовестные сборщики подписей

«Мне очень жаль. Там, на мой взгляд, подставили. Видимо, внедрились в сборщики подписей те, кто сознательно [собирал их нечестно]. К сожалению, эти грязные технологии, особенно в Санкт-Петербурге, пышным цветом расцветают», — заявила она.

Prt Scr youtube.com / Красный квадрат

По ее мнению, сборщики подписей оказали певице «медвежью услугу». Памфилова добавила, что делает такие выводы, ориентируясь на информацию представителей ЦИК, которые приезжали в Петербург.

Граждане России 17–19 сентября приняли участие в голосовании на выборах в Государственную думу VIII созыва, а также определили депутатов региональных парламентов и глав девяти регионов страны. Проголосовать можно было как очно, так и посредством дистанционного электронного голосования — такая возможность была предусмотрена для жителей ряда регионов.