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Дарья Мельникова призналась, что с трудом справляется со страхом на «Ледниковом периоде»
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова призналась, что с трудом справляется со страхом на «Ледниковом периоде»
instagram.com  /  @melnikovadsh

Москва, 29 сентября. Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова осваивает фигурное катание в шоу «Ледниковый период». Встать на коньки у актрисы получилось с трудом: первые прокаты не обошлись без травм.

Совсем скоро в эфире Первого канале стартует новый сезон «Ледникового периода». Одной из звездных участниц программы стала Дарья Мельникова. На своей странице в Instagram артистка призналась, что даже на репетициях с трудом перебарывает страх перед выходом на лед. По ее словам, на одной из первых репетиций она жестко упала и получила травму. Однако тренерская команда, с иронией отметила Мельникова, успешно ее «реанимировала» и вновь поставила на коньки.

«Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа и сутки «без шансов». Все тело в синяках. Капельницы», — призналась звезда «Папиных дочек» в соцсетях.

Несмотря на трудности и физическую усталость от тренировок, актриса верит в успех и не сдается. В соцсетях Дарья Мельникова поблагодарила за помощь и плодотворную работу постановщика номеров Илью Авербуха. Кроме того, звезда восхитилась мужеством и упорством своего партнера по проекту — олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Маринина. По словам актрисы, она ждет трансляции первого выпуска «Ледникового периода», ведь ее бабушка невероятно обрадуется, когда увидит ее на льду «с самим» Марининым.

Не только Дарья Мельникова получила травмы при подготовке к «Ледниковому периоду». Популярный тиктокер Даня Милохин, тренируя поддержку, не удержался и уронил на лед фигуристку Евгению Медведеву.

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ледниковый период мельникова
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