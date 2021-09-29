Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 17:14
17:13
Политика
Только на «мове»: Киев введет новые санкции против украинских оппозиционных телеканалов
17:12
Наука
Реставраторы музея Опера-дель-Дуомо восстановили одну из известных скульптур Микеланджело
17:09
Происшествия
Суд оставил под арестом сбившую насмерть двух детей москвичку
17:08
Общество
Безработная из Самары организовала масштабное подпольное производство сигарет
17:04
Весь мир
Задержанные в Хартуме террористы ИГ оказались выходцами из Ирака и Йемена
17:03
Политика
Пиррова победа: Памфилова недовольна итогами выборов в Санкт-Петербурге
17:01
Происшествия
Житель Кубани расправился с двумя пенсионерами и сжег их дом
16:55
Общество
Актер из популярных российских сериалов Глушков скончался в 56 лет
16:54
Политика
Сергей Аксенов принял отставку главы минздрава Крыма
16:53
Общество
В МВД заявили о незначительном количестве нелегальных мигрантов в России
Все новости

Президенты России и Турции завершили переговоры в Сочи

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 16:41
Политика
Президенты России и Турции завершили переговоры в Сочи
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Сочи, 29 сентября. Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

Встреча глав государств была запланирована в формате «один на один» с участием переводчиков. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сперва лидеры двух стран проведут переговоры, после чего продолжат общение за рабочим завтраком.

Ожидалось, что Путин обсудит с Эрдоганом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональную проблематику. В частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, а также темы российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях.

Перед началом переговоров «один на один» Путин поблагодарил Эрдогана за его позицию по «Турецкому потоку», отметил успешное сотрудничество России с Турцией на Ближнем Востоке и обратил внимание на увеличение товарооборота между государствами в постпандемийный период. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что рад возможности лично встретиться с Путиным. Он поблагодарил российского лидера за вклад в борьбу с лесными пожарами в Турции, а также заявил, что мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Москвы и Анкары.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президенты России и Турции завершили переговоры в Сочи
путин турция эрдоган сочи Россия и Турция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru