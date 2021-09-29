Президенты России и Турции завершили переговоры в Сочи

Сочи, 29 сентября. Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

Встреча глав государств была запланирована в формате «один на один» с участием переводчиков. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сперва лидеры двух стран проведут переговоры, после чего продолжат общение за рабочим завтраком.

Ожидалось, что Путин обсудит с Эрдоганом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональную проблематику. В частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, а также темы российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях.

Перед началом переговоров «один на один» Путин поблагодарил Эрдогана за его позицию по «Турецкому потоку», отметил успешное сотрудничество России с Турцией на Ближнем Востоке и обратил внимание на увеличение товарооборота между государствами в постпандемийный период. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что рад возможности лично встретиться с Путиным. Он поблагодарил российского лидера за вклад в борьбу с лесными пожарами в Турции, а также заявил, что мир на Ближнем Востоке зависит от развития отношений Москвы и Анкары.