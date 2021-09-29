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Обозреватель Руст: Киев потерял друзей из-за ошибочной «газовой» политики
Политика
Обозреватель Руст: Киев потерял друзей из-за ошибочной «газовой» политики
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 29 сентября. Из-за своей ошибочной политики Киев лишился не только газового транзита, но и европейских друзей, считает украинский аналитик Руслан Бортник.

Такие страны как Польшу, Венгрию и Молдавию, теперь уже никак не отнести к дружественно настроенным к Украине, хотя раньше они имели такой статус. Для Венгрии был более интересен вариант транзита газа через Украину, но политика Киева заставила Будапешт искать другой маршрут. По мнению Бортника, Киев сумел потерять не только газовый транзит, но и всех друзей.

В свою очередь обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст назвал соглашение Венгрии с «Газпромом» переломным моментом.

«Киев считал, что может одновременно притеснять украинских венгров в Закарпатье и воевать с пророссийскими украинцами в Донбассе. При этом регулярно получать денежку от транзита газа из России в Венгрию, а потом на вырученные средства покупать оружие для войны с собственными гражданами. Этой наглой схеме пришел конец, и данное соглашение является переломным моментом в отношениях Европы с Россией», – высказался Руст.

Ранее сообщалось, что политолог Бортник предрек окончательный развал Украины из-за политического кризиса.

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украина газ венгрия бортник Руст
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