Военные и законодатели США сражаются за противоракетный оборонный бюджет

Конгрессмены США активно обсуждают разрабатываемый в министерстве обороны документ, который должен продемонстрировать законодателям реальное состояние дел в противоракетной обороне страны.

Предыдущий обзор был представлен парламенту четыре года назад, и многие политики обеспокоены, что сейчас не будут учтены появившиеся за это время новые угрозы.

Тревогу у некоторых конгрессменов вызвало недавнее сокращение должности помощника министра обороны по политике в области ядерной и противоракетной обороны. По их мнению, это может отразиться на общей компетенции доклада и привести к искажению реального положения дел.

Другие политики полагают, что решение о сокращении должности было вызвано желанием правительства США избежать некой ангажированности, которую могли протолкнуть военные, заинтересованные в увеличении бюджетных ассигнований на различные оборонные проекты.

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Это наглядно было видно на таких ярких, явно коррупционных примерах, как истребители F-22 и инновационные эсминцы типа DDG-1000 — которые не только обошлись в баснословные средства, кратно превысив первоначальные бюджеты, но в итоге так и не достигли заданного уровня боевой и оперативной готовности.

В ожидании обзора наблюдатели рассуждают о том, какие боевые средства могут быть включены в него. Раньше документ в основном ориентировался на страны-изгои, такие как КНДР и Иран, которые теоретически могли построить баллистические ракеты, способные долететь до территории США.

Теперь же, с отказом США от целого ряда международных договоров, очевидно придется учитывать все государства, потенциально имеющие возможности довести уровень отношений с США до применения ракетного вооружения.

От того, что будет включено в обзор как потенциально опасное, зависит то, на что в ближайшие годы Минобороны США направит средства, выделяемые на противоракетную оборону.

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Характерно, что в Белом доме, как пишут американские СМИ, уже сейчас такой угрозой называют малозаметные крылатые ракеты дальнего радиуса действия, в последнее время разработанные в Северной Корее. Еще большую озабоченность вызывают гиперзвуковые ракеты, которыми ныне обладают Россия и Китай, и от которых существующие системы обороны США не способны защитить.

Но еще до появления обзора ряд американских военных руководителей уже бросился закладывать основу для выделения дополнительных средств под уже стоящие на вооружении противоракетные средства.

Так, командующий ВС США генерал Глен Ван Херк заявил, что действующие ракеты-перехватчики, состоящие в настоящее время на вооружении систем ПРО, не способны отделять реальные российские ракеты от разного рода ловушек и ложных целей.

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По его мнению, это требует немедленного перехода к ракетам-перехватчикам нового поколения, которые смогли бы успешно сбивать реальные боеголовки, игнорируя ложные.

Понятно, что генерал проталкивает идею о финансировании глобального дорогостоящего проекта, результатом которого могло бы стать принятие на вооружение нового поколения ракет-перехватчиков для замены существующих.

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Комитет по вооруженным силам Палаты представителей призвал военных умерить свой пыл, говоря об отсутствии возможностей увеличить бюджет настолько, насколько того желают военные. Кроме того, учитывая опыт прошлых лет, парламентарии предложили военным шире использовать конкуренцию в выборе будущих видов вооружений, а также тщательнее проводить испытания опытных образцов, чтобы на раннем этапе отсечь непригодные проекты.

Что интересно, при всем разнообразии идей и мнений, озвучиваемых сейчас в Конгрессе США в преддверии появления обзора по противоракетной обороне, голос разума, призывающий к достижению с Россией и Китаем каких-то мирных и конструктивных договоренностей, потонул в глумлениях и усмешках. Американские законодатели по-своему оценивают подходы к обороне страны, большинством затыкая рты тому парламентскому меньшинству, которое призывает к международным компромиссам.

Зачем договариваться, когда настоящая сила за реальными ракетами-перехватчиками? Отсюда и гонка вооружений выходит, и настоящее отношение Вашингтона к данному слову.

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