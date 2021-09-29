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Политолог Бортник предрек окончательный развал Украины из-за политического кризиса
Политика
Политолог Бортник предрек окончательный развал Украины из-за политического кризиса
pixabay.com

Киев, 29 сентября. Нынешняя ситуация на Украине может привести к окончательному развалу страны. Такую точку зрения обозначил политолог Руслан Бортник.

Эксперт обратил внимание на новые волнения и политический кризис на Украине. По его мнению, сложившаяся ситуация может обернуться разделом территорий между соседними государствами. Бортник уверен, что некоторые регионы «с удовольствием» присоединятся к другим странам, если появится такая возможность.

«Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <…> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <…> Восток побежит понятно куда», — сказал политолог в эфире местного телеканала.

Как отметил Бортник, похожие сценарии «обсуждались и раньше», однако государства не решались на этот шаг «из-за другой европейской политики и влияния Соединенных Штатов».

Политолог Ростислав Ищенко ранее выразил мнение, что Украина находится в стадии постоянного растущего социального напряжения. По его словам, страна вступила в процесс распада государственности после сокращения финансовой поддержки Запада.

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