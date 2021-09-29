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Экс-сотрудница Белого дома упрекнула Путина в «намеренном покашливании» на встрече с Трампом
Политика
Экс-сотрудница Белого дома упрекнула Путина в «намеренном покашливании» на встрече с Трампом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вашингтон, 29 сентября. Экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм заподозрила президента РФ Владимира Путина в «намеренном покашливании» на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в 2019 году.

Путин и Трамп встретились в Японии, где провели переговоры. Гришэм на тот момент работала пресс-секретарем Трампа, и в своей книге она рассказала, что в покашливании российского президента на встрече с американским коллегой якобы был «тайный смысл».

«Он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа», — предположила Стефани Гришэм.

Однако к словам Гришэм не все относятся серьезно. В частности, представитель Трампа Лиз Харрингтон говорила, что книга Гришэм — это «жалкая попытка нажиться на силе президента», а саму экс-сотрудницу Белого дома она назвала «рассерженным бывшим работником».

﻿Представитель Кремля Дмитрий Песков тоже не согласился с рассуждениями Гришэм. Он назвал «полной чушью» утверждения о том, что российский лидер намеренно кашлял на встрече с Трампом, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп якобы просил у Путина разрешения «быть пожестче» на переговорах. Он, по словам Гришэм, понадеялся на понимание со стороны российского президента.

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