Санкт-Петербург, 29 сентября. Американский истеблишмент не обладает рычагами давления на Китай, убежден глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Китай в настоящее время находится в непростом экономическом положении, которое определяется нехваткой угля, борьбой местного регулятора с криптовалютой и лавированием Пекина между санкциями со стороны Соединенных Штатов.

Перспективы Китая на международной арене стали предметом обсуждений на полях пресс-центра Медиагруппы «Патриот», в рамках которых своим мнением поделился востоковед Кирилл Котков. Писатель убежден, что среди различных прогнозов китайского будущего самым маловероятным будет использование КНР в качестве инструмента влияния на Россию.

Как полагает эксперт, подобный сценарий нереален, так как фактически власти США не могут надавить на Китай. Глобальная экономика тесно связана с китайской, поэтому кризис в Поднебесной сразу же скажется на всем мире, в том числе и на самих Соединенных Штатах. Поэтому Вашингтон не сможет настроить Пекин против Москвы. К тому же, Китаю совершенно невыгодно наносить ущерб взаимовыгодному партнерству с РФ.

Тем временем Коммунистическая партия КНР приступает к перераспределению денежных средств внутри государства, намереваясь создать общество справедливости. Некоторые аналитики относятся к реформам Си Цзиньпина как к наиболее грандиозным преобразованиям современности.