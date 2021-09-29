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Востоковед Котков: власти США не смогут настроить Китай против РФ

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 16:18
Экономика
Востоковед Котков: власти США не смогут настроить Китай против РФ
Федеральное агентство новостей  /  Александр Маньков

Санкт-Петербург, 29 сентября. Американский истеблишмент не обладает рычагами давления на Китай, убежден глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Китай в настоящее время находится в непростом экономическом положении, которое определяется нехваткой угля, борьбой местного регулятора с криптовалютой и лавированием Пекина между санкциями со стороны Соединенных Штатов. 

Перспективы Китая на международной арене стали предметом обсуждений на полях пресс-центра Медиагруппы «Патриот», в рамках которых своим мнением поделился востоковед Кирилл Котков. Писатель убежден, что среди различных прогнозов китайского будущего самым маловероятным будет использование КНР в качестве инструмента влияния на Россию.

Как полагает эксперт, подобный сценарий нереален, так как фактически власти США не могут надавить на Китай. Глобальная экономика тесно связана с китайской, поэтому кризис в Поднебесной сразу же скажется на всем мире, в том числе и на самих Соединенных Штатах. Поэтому Вашингтон не сможет настроить Пекин против Москвы. К тому же, Китаю совершенно невыгодно наносить ущерб взаимовыгодному партнерству с РФ.

Тем временем Коммунистическая партия КНР приступает к перераспределению денежных средств внутри государства, намереваясь создать общество справедливости. Некоторые аналитики относятся к реформам Си Цзиньпина как к наиболее грандиозным преобразованиям современности.

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