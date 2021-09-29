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Российское гражданство получили 500 тысяч иностранцев с начала 2021 года

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 16:18
Общество
Российское гражданство получили 500 тысяч иностранцев с начала 2021 года
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 29 сентября. Порядка 500 тыс. иностранцев получили российское гражданство с начала текущего года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Запрос на получение гражданства РФ продолжает расти. В 2021 году показатель превысил 500 тыс. человек, большинство из них — граждане Украины. К концу года эта цифра увеличится, спрогнозировала Казакова в беседе с ТАСС.

«В прошлом году видели рост, в позапрошлом», — добавила Казакова.

Среди желающих получить российское гражданство есть жители Молдавии, Белоруссии и Казахстана. Около 50% составляют лица, проживающие на юго-востоке Украины, отметила представитель МВД.

Количество получивших гражданство РФ украинцев в прошлом году составило 640 тыс. человек, что составляет 62% от общего числа, рассказали в министерстве.

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