Премьер Гаити рассказал, когда пройдут президентские выборы

Порт-о-Пренс, 29 сентября. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри планирует провести президентские выборы и референдум по вопросу принятия новой конституции в 2022 году. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

В интервью Анри заявил, что референдум является приоритетной задачей, так как большинство политических фигур в Гаити не принимают нынешнюю конституцию. Он добавил, что в будущем планируется создать избирательный совет, который займется назначением дат и организацией референдума до февраля.

Haiti PM Ariel Henry says he plans to hold a referendum to modify the country's constitution by February, and he hopes to organise presidential and legislative elections early next year pic.twitter.com/z6lXN8YyjC — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 28, 2021

После неоднократного переноса срока президентские и законодательные выборы должны были состояться 7 ноября, однако убийство главы государства Жовенеля Моиза нарушило эти планы. Теперь премьер-министр сообщил о намерении провести голосование в начале следующего года.

Анри также отверг обвинения в желании удержать власть в своих руках со стороны оппозиционеров. Он подчеркнул, что недоверие к нему как к политику является одним из самым серьезных вызовов, с которыми он сталкивается. Премьер-министра обвиняют в причастности к убийству Моиза.

/ Федеральное агентство новостей

Анри также раскритиковал правительство США за массовые депортации тысяч гаитянских мигрантов.

«Не могу поверить тому, как обращаются с нашими соотечественниками», — отметил он.

Заявления премьер-министра были сделаны за несколько часов до приезда в Порт-о-Пренс заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Брайана Николса, занимающегося Латинской Америкой. Николс попытается урегулировать ситуацию после высылки спецпосланника США в Гаити на прошлой неделе из-за выдворения гаитянских мигрантов, собравшихся у границы с Мексикой.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что массовая депортация гаитян из США без надлежащей процедуры по проверке их положения может противоречить международному праву. Он призвал американские власти снять ограничения и поспособствовать улучшению условий во временных лагерях, организованных мигрантами под мостом на границе Мексики и США.