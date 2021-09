Премьер Гаити рассказал, когда пройдут президентские выборы

Порт-о-Пренс, 29 сентября. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри планирует провести президентские выборы и референдум по вопросу принятия новой конституции в 2022 году. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

В интервью Анри заявил, что референдум является приоритетной задачей, так как большинство политических фигур в Гаити не принимают нынешнюю конституцию. Он добавил, что в будущем планируется создать избирательный совет, который займется назначением дат и организацией референдума до февраля.

