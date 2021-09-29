Востоковед Котков рассказал о популярности криптовалют среди жителей Китая

Санкт-Петербург, 29 сентября. Полностью запретить операции с криптовалютами китайским властям не удастся из-за высокой популярности цифровых активов среди населения, считает востоковед Анатолий Котков.

Народный банк Китая ранее признал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами. Центральный банк КНР пообещал пресекать спекуляции виртуальными деньгами в интересах поддержания финансового порядка в стране.

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в рамках эфира в медиацентре «Патриот» ответил на вопросы журналистов Федерального агентства новостей о дальнейшей судьбе криптовалют в Китае. Он также оценил вероятность беспорядков, связанных и ужесточением политики НБК по контролю за крипторынком.

«Сказать сложно, но на мой взгляд, кроме кнута населению необходимо предложить и некий пряник. Что касается беспорядков, китайцы в целом являются довольно управляемым народом. У них кредит доверия к правительству довольно высок, что показала пандемия пресловутого коронавируса. Но что Китай предложит населению взамен, если он полностью запретит владение криптовалютой? Посмотрим, что он должен предложить», — заявил Котков.

Накануне у ФАН вышел новый подкаст, посвященный текущей ситуации в китайской экономике. Журналисты обсудили с экспертом перспективы предложенной председателем КНР Си Цзиньпином концепции «всеобщего процветания».