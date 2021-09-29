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Замглавы Минобороны РФ Евкуров проверил боеготовность десантников на учениях в Крыму

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 16:10
Армия
Замглавы Минобороны РФ Евкуров проверил боеготовность десантников на учениях в Крыму
ria.ru  /  Максим Блинов

Симферополь, 29 сентября. Финальный этап тактических учений подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ РФ прошел на крымском полигоне Опук.

Военнослужащие десантно-штурмовых батальонов в ходе маневров отработали наступление на условного противника, использующего беспилотники. В учениях были задействованы боевые машины десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ и БТР-МДМ «Ракушка», танки Т-72БЗ, а также 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубицы Д-30.

Известно, что для наблюдения за действиями десантников на полигон прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«На этом учении хочется отметить действия так называемых мобильных групп по борьбе с БПЛА, действия мелких тактических групп и процесс управления огнем. Видно, что в ходе подготовки к учению командиры уделили этим вопросам особое внимание», — подчеркнул замминистра Минобороны РФ.

Всего к полковым тактическим маневрам было привлечено около 2000 военнослужащих и порядка 100 единиц техники Воздушно-десантных войск РФ.

Ранее сообщалось, что личный состав и военная техника Ульяновского десантно-штурмового соединения ВДВ прибыли в пункт постоянной дислокации после стратегических учений «Запад-2021».

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